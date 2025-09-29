Atiende el alcalde Isaac Montoya carencia alimentaria en Naucalpan

Programa Impulsando tu Alimentación

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabezó la quinta entrega del Programa Impulsando tu Alimentación, en el campo de futbol de Santa Cruz Acatlán para llevar a cabo la entrega de poco más de 4 mil canastas alimentarias, que junto a las anteriores que se realizaron ya son cerca de 20 mil despensas entregadas en distintas sedes.

Se trató de la quinta jornada del programa Impulsando tu Alimentación que se sumó a las anteriores entregas en las colonias Benito Juárez, Izcalli Chamapa, San Mateo Nopala y La Ahuizotla.

Con esta entrega, coordinada por la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, suman ya casi 20 mil despensas que se han distribuido, de un total de 23,666 y que se genera con recursos municipales, enfatizó el alcalde.

Dijo: “estamos muy comprometidos con todas, con todos ustedes, es un programa que se convierte en el más grande en la historia de Naucalpan, en cuanto apoyo de canastas alimentarias se refiere. Con esta entrega ya vamos a llegar a 20 mil canastas entregadas a familias que lo requieren, que es algo significativo para ayudar en temas de carencia alimenticia”.

“Esto nos demuestra lo que se puede hacer cuando los recursos públicos se utilizan de manera adecuada, cuando se destinan a lo que la población realmente requiere y que históricamente no se les volteaba a ver”.

Montoya Márquez mencionó que en su gobierno se han generado diversos beneficios para apoyar a madres cuidadoras, personas con algún tipo de discapacidad y también a jóvenes y niños como Impulsando a la Juventud e Impulsando tu Educación.