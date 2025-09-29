Se suma el PAN a la demanda de reparación de baches en Edomex

El PAN del Estado de México se sumó a asociaciones civiles y vecinos que realizaron una manifestación en contra de los baches que afectan a miles de automovilistas en las principales vialidades, pues las cifras oficiales no corresponden con la realidad que viven a diario los mexiquenses de calles destrozadas, gastos en reparaciones y falta de resultados. “Exigimos que los recursos destinados a infraestructura, más de 3,200 millones de pesos, asignados a la Junta de Caminos, se traduzcan en calles seguras y transitables, no en obras inconclusas», señalan.