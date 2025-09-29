El Payaso Chapote lleva arte clown al corazón de Coyoacán

40 años de tradición artística en los jardines Hidalgo y Centenario

Actualmente está al frente de un programa de radio y otro de televisión en su natal Argentina

Por Arturo Arellano

Con motivo de los 40 años de tradición artística en los jardines Hidalgo y Centenario del Centro Histórico de Coyoacán, el payaso Chapote llegó desde Mendoza, Argentina, para ofrecer un espectáculo divertido, familiar y cargado de alegría, improvisación y arte para todos los mexicanos.

Chapote —cuyo nombre real es Víctor Di Nasso— cuenta con una sólida trayectoria como actor y clown en Argentina, donde actualmente trabaja en el programa Libre de Radio Ni Wheel y en “Para todo y jugá con nosotros” del canal 7 en televisión, ambos dedicados a difundir la cultura entre niños, jóvenes y adultos mayores. A su paso por tierras mexicanas, nos concedió una entrevista en la que compartió su experiencia al actuar en Coyoacán y su vínculo emocional con México:

“Cuando Pedro Miranda me contó que cumplían 40 años de haber llegado a Coyoacán, hice todo lo posible por venir. Para mí significa mucho el arte callejero, el payaso, el hacer reír. Lo que ellos han construido en Coyoacán no se ve en todas partes del mundo. Tuve la oportunidad de dar función y fue mágico. En Coyoacán cada función es distinta, siempre pasa algo. Hay un milagro clown, un milagro payaso, que no se teje, se arma solo. Yo me entretuve, y la gente también.”

Cantinflas y El Chavo del 8

Desde niño, Chapote ha sentido una conexión profunda entre Argentina y México, alimentada por el humor de Cantinflas y El Chavo del 8 en la televisión. Más allá de los íconos históricos como los mayas, aztecas, mariachis, el tequila y los tacos, fue el humor lo que lo acercó a la cultura mexicana “Mis primeros pasos en este país fueron en 1994. Estudiaba teatro en la Universidad Nacional de Cuyo y nos trajeron a México como parte de un intercambio con la UNAM. Un año venían ellos, otro íbamos nosotros. Fue un flash descubrir México, su cultura, su arte, sus paisajes. La mayoría quedamos enamorados. Éramos como 100 personas entre profesores y alumnos, muchas ya ni siquiera regresaron a Argentina.”

Chapote recuerda con cariño su primer acercamiento a Coyoacán, cuando vino de paseo y se presentó espontáneamente en los noventas. Justo estaban organizando un festival de arte callejero y su propuesta cayó como anillo al dedo. Dio talleres, ofreció funciones y conectó con Pedro Miranda y el espacio. Desde entonces, sabe que tiene un lugar en ese rincón de la Ciudad de México “Desde Mendoza sé que tengo un espacio ahí. El estilo de payaso que hago es el ‘circense’, el que le habla al abuelo y al nieto. Es un payaso para todos. Si hay adultos, soy para adultos; si hay niños, soy para niños; si hay de ambos, soy familiar. Me adapto. Lo que tengo son gags que voy uniendo, encastrando y desencastrando. Tengo varios finales, varias partes medias, según el lugar.”

La improvisación es fundamental

El espectáculo que trajo a México comienza con una introducción pensada para captar la atención del público. Usa malabares, juegos participativos y estímulos del momento. En medio de la función, aparecieron dos turistas enormes de Nueva York, luego unos chinos, pasó un autobús turístico… todo se convirtió en parte del show. Al final, contó una versión clown de Blanca Nieves, donde él interpreta a la princesa y el público representa a los demás personajes “La improvisación es fundamental. La disfruto más que el texto establecido. Si bien hay una base, no puede ser libre albedrío, pero tener la posibilidad de salir de ahí según el momento es maravilloso. Aprovechar los estímulos espontáneos es clave. Dejarlos pasar sería un pecado. Hay que tomarlos, disfrutarlos y hacerlos propios. Si no, se vuelven distractores. Puede estar ladrando un perro, y eso también se convierte en parte del espectáculo.”

Aunque esta visita fue breve, Chapote espera regresar pronto. México, país al que califica como su segundo hogar. En Argentina continúa haciendo radio y televisión, donde interpreta a varios personajes, entre ellos Chapote y Marita, una maestra en un programa de concursos “Este año ya no vuelvo a México, pero haré lo posible por regresar. Cualquier excusa me es buena”.

Sobre la tecnología frente al arte detalló “Son momentos que, como todo, van a pasar. La gente está muy metida en el celular, pero también hay quienes buscan liberarse y volver al encuentro. Yo intento adaptarme a todo. Durante la pandemia me metí en redes para seguir haciendo funciones, estar unidos. Ahora me adapto a la radio, que también es un desafío, y a la televisión en este nuevo formato de juegos.”

Chapote concluye con una reflexión que resume su filosofía de vida “Siento que no hay nada como el teatro, el encuentro cara a cara con la gente. Eso no se reemplaza. Después de la pandemia, muchos se dieron cuenta de que es una de las mejores opciones. Los payasos, los clowns, hacemos humor y nos retroalimentamos de la gente. Ese hecho es único. Hacer reír a alguien, para mí, es detener el mundo. Nadie puede estar pensando en sus problemas mientras se ríe. Ahí se para todo. Es el momento más vivo que puedes experimentar.”

Y recuerda con cariño la frase de Charles Chaplin: “Un día sin reír es un día perdido”. Por eso, invita a todos a no perderse ningún día.

El talentoso payaso Chapote puede encontrarse en redes sociales como @victor_di_nassoen todas las plataformas y como @chapote.payaso en Instagram.

