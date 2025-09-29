PRÓXIMO DOMINGO, 5 DE OCTUBRE, LA GRAN FINAL DE “MÉXICO CANTA”

El público votará por su participante y composición favoritas

Roger Gregorio, Mike León, Brian Sebastián Muñoz y Lolita de 2MX fueron rescatados por el Consejo Mexicano de la M úsica para también presentarse en vivo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

⁠Kevin Aguilar y Regina muy Santanera participaron como invitados especiales

“México Canta por la paz y contra las adicciones” –iniciativa que impulsa el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en conjunto con el Consejo de la Mexicano de la Música (CMM)– tendrá su Gran Final el domingo 5 de octubre de 2025 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Iniciativa binacional, parte de la Estrategia de Atención a las causas del Gobierno de México, promueve –a través de la música– la convivencia, la identidad cultural y la construcción de una sociedad más justa, libre y en paz.

El programa especial Rumbo a la final, que se transmitió el 28 de septiembre de 2025 a través de los medios públicos, revivió emocionantes momentos de las semifinales, así como se volvieron a escuchar las canciones que hicieron vibrar cada fin de semana desde el arranque de las semifinales, el 17 de agosto de 2025. ⁠Kevin Aguilar y Regina muy Santanera participaron como invitados especiales.

Asimismo, se anunció que el CMM rescató a varios concursantes para presentarse en la Gran Final: el primero fue Roger Gregorio, originario de Valladolid, Yucatán, quien conmovió al interpretar La voz del gran pueblo, en la que, además del español retoma fragmentos en lengua maya.

Se suman también Mike León, de Los Ángeles, California, que cantó Hasta que salga el sol, en semifinales, y Brian Sebastián Muñoz, de la misma región, que participó con su tema La Catedral. Y finalmente, Lolita, del grupo 2MX, quien recibió la noticia mediante una videollamada. “Estoy muy feliz, emocionada y agradecida”, expresó la cantante.

En la transmisión, Miguel Trujillo, presidente del CMM, afirmó: “Rescatamos a participantes que, por su calidad vocal e interpretación, por su originalidad y autenticidad, o por letras que consideramos dignas de pasar a la siguiente etapa, merecían llegar a la final”.

Ella y ellos se unen a Blue Malboro, Carolina Imperial, William Zepeda, Asália y Norma, Galia Siurob, Carmen María González y Sergio Maya, quienes representan a las regiones Este, Centro y Oeste de Estados Unidos, y Norte, Centro y Sur de México, respectivamente.

El público decide

En la final, el público tendrá la última palabra. La votación se realizará a través de la página mexicocanta.gob.mx, sitio en el que cada persona hará dos selecciones: una para Mejor Intérprete y otra para Mejor Composición, es decir, decidirá si apoya a distintos concursantes o concentrará ambos votos en una persona.

La plataforma estará abierta en tiempo real durante la Gran Final, que se llevará a cabo el 5 de octubre de 2025 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con transmisión en vivo a través de los medios públicos; en Estados Unidos, el público seguirá a través de la señal Internacional, además de las redes sociales oficiales.

“El alma de este teatro la ponen ustedes”, expresó el conductor Orlando Abad durante la transmisión, al invitar a las familias a acompañar en persona a las y los finalistas o seguir la transmisión y disfrutar juntos de una noche histórica.

Además de las presentaciones de los finalistas, también participará en la sección musical el grupo Intocable, para acompañar la iniciativa que une voces de ambos lados de la frontera.

Con lo anterior, “México Canta” visibiliza una nueva generación de voces comprometidas con la música mexicana y con mensajes que promueven la paz y la vida libre de adicciones.

La Gran Final de “México Canta por la paz y contra las adicciones” se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico, Ciudad de México. También se transmitirá en vivo por Canal Veintidós (señal 22.1), por la Señal Internacional y por las redes sociales de la televisora en YouTube, Facebook y X, y por streaming en el portal de la institución.