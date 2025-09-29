Mitigan encharcamientos en Ecatepec, Nezahualcóyotl y La Paz

Acciones del Grupo Tláloc

Ecatepec, Estado de México.- Tras las intensas lluvias registradas la tarde-noche del sábado, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a través de Grupo Tláloc, atendió encharcamientos en Ecatepec, La Paz y Nezahualcóyotl, e instaló un campamento en Lerma.

Atención en Ecatepec

En la Av. Nacional, con apoyo de un equipo de presión-succión, se abatieron los niveles de agua a la altura de la estación Hidalgo. En la colonia Jardines de Morelos se levantaron tapas de pozos de visita y se retiró basura que obstruía el flujo pluvial. Asimismo, en Av. Tero, Rinconada de Aragón, se mitigaron encharcamientos que afectaban tres carriles de la vialidad, restableciendo la circulación de manera normal.

Atención en La Paz

Con apoyo de 15 elementos de Grupo Tláloc y de tres equipos especializados de bombeo se mitigaron niveles al interior y exterior del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 53, así como en el DIF municipal, en este último se avanza con los trabajos de limpieza de vialidades. También se apoya en el rebombeo al Cárcamo existente de la cabecera municipal y se mantiene el control de niveles del Cárcamo Valle de los Pinos para bajar los niveles de agua en la UH Tepozanes y colonia La Floresta.

Atención en Nezahualcóyotl

El Cárcamo de Bombeo Villada trabaja a su máxima capacidad para abatir niveles en Av. Vicente Villada y la colonia Las Águilas, donde también se encuentran cuatro equipos de presión-succión, uno de bombeo, un camión cisterna y ocho elementos de Grupo Tláloc; a su vez, en la colonia Reforma ya se suprimieron los encharcamientos. Conforme disminuya el agua, se procede a la limpieza de calles y vialidades a través de las Brigadas de Agua Limpia de la CAEM.

Atención en Lerma

Se habilitó un campamento de Grupo Tláloc en la zona y se desplegaron 15 elementos, un camión de volteo, una retroexcavadora, un equipo especializado, uno de presión succión y bombas de agua. También se trabaja en acciones de rebombeo hacia el río Lerma y se realizan zanjas desaguadoras con equipo para reducir el nivel por gravedad.