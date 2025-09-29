Claudia Sheinbaum anuncia programa “Sin maíz no hay país” para producir con bienestar

Resalta reforma constitucional a los artículos 4 y 27

Establecerá precios de garantía para pequeños productores y venta de tortillas elaborados por los propios productores

En el marco del Día Nacional del Maíz, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación del programa Sin maíz no hay país, que tiene como objetivo que su producción genere bienestar impulsando los maíces nativos a través de acciones como precios de garantía y la venta de productos como la tortilla, elaborados por los propios productores.

“Ahora que he estado recorriendo el país muchísima gente lo que dice es: ‘Precio de Garantía para el maíz’. Y sí hay Precio de Garantía para un número importante de productores, pero a otro número de productores no. Entonces, estamos trabajando para garantizar que este maíz, que es sobre todo de los pequeños productores y hoy se siembra principalmente en el centro y sur sureste de México, se siga produciendo y que la gente tenga bienestar al producir el maíz. Ese es el programa de Sin maíz no hay país que muy pronto vamos a presentar”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que Sin maíz no hay país, se suma a otros programas como Producción para el Bienestar y Fertilizante Gratuitos, así como a las reformas constitucionales que se realizaron a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política para proteger las razas de maíz que hay en México y prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado.

“Si no hubiéramos puesto en la Constitución que está prohibido en México sembrar maíz transgénico, todas estas variedades estarían en riesgo. Y estas variedades son por miles de años domesticadas por, primero, los pueblos originarios y ahora en general por los campesinos. Pero son miles de años que nos dieron todas estas variedades. Si no las cuidamos, se pueden perder, por eso la reforma constitucional es fundamental. Y ahora ya muy pronto vamos a presentar un programa todavía más ambicioso, además de Producción para el Bienestar y el apoyo de Fertilizantes Gratuitos, para apoyar el cultivo de maíz criollo, el maíz originario de México”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que en México el maíz —del que hay 64 razas y 59 son nativas de nuestro país— es identidad, seguridad alimentaria, y un símbolo de resistencia y de diversidad cultural, donde su domesticación comenzó hace 9 mil años gracias a que la manos campesinas favorecen el proceso de evolución, generando una gran diversidad genética a través de la cosecha y el intercambio de granos entre las productoras y los productores.

“Hoy celebramos justamente el Día del Maíz, es un orgullo nacional. Y por eso (…) lo que tenemos es que agradecerles a las familias campesinas, a las familias indígenas, que son quienes promueven y mantienen nuestra agrobiodiversidad”, agregó.

Mientras tanto, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, detalló que en México hay 64 razas de maíz, siendo este su centro de origen, y el cultivo que es el más sembrado a nivel mundial.

“México le dio al mundo el cultivo más sembrado a nivel mundial; por lo tanto, en México se encuentra in situ el mayor banco de germoplasma a nivel mundial. Podemos afirmar también que su conservación viva, no solo en museos o en grandes colecciones, sino en cada ciclo agrícola es hoy un tema de seguridad alimentaria, no solo para México, sino para el mundo entero”, comentó.

Se intercambiará información con EU para identificar entrada de ‘huachicol’: Sheinbaum

En otro tema, sostuvo la Sheinbaum Pardo señaló que México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo de cooperación para el intercambio de información de exportaciones de gasolina a fin de tener mayores elementos para identificar la entrada ilegal de ese combustible a nuestro país reportando otras sustancias para evadir impuestos aquí-

Las investigaciones surgen a partir de que se detectó un buque en marzo con gasolina ilegal, si de las indagatorias se desprenden indicios de que hubiera ocurrido antes, se actuará.

La mandataria destacó que también se buscará mayor cooperación para ubicar a los grupos delictivos que en Estados Unidos están promoviendo esta práctica e introducción ilegal de gasolina a México, pues si bien aquí se ha ubicado a un grupo de personas que estaban en esta operación, también del otro lado de la frontera se está indagando a quienes estarían involucrados allá con esta operación.

Puntualizó que por ahora las investigaciones parten desde marzo a partir de la identificación de este buque pero si de estas se desprende que hubo esta práctica antes, se indagaría. Sin embargo a pregunta expresa, mencionó que no se está investigando a la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle, de quien, dijo, hizo un trabajo muy importante para reducir los permisos de importación de gasolina a México.

Destaca Sheinbaum programa «Barrer las Armas»

Sheinbaum Pardo destacó la importancia del programa «Barrer las Armas», que se instrumentará en Estados Unidos para contener el tráfico ilegal de armas a México. Este programa se desprende del entendimiento alcanzado con México durante la visita del secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, a efecto de que hubiera una mayor coordinación para reducir este tráfico porque en la actualidad, el 75 por ciento de las armas que se decomisan en territorio nacional provienen de Estados Unidos, información que han confirmado sus autoridades.

Durante su mañanera dijo que esto es un cambio radical en el acuerdo bilateral en materia de seguridad que dista mucho de los convenios que se hicieron en el pasado para que se aplicara, por ejemplo, el operativo Rápido y Furioso. Con este se permitió la introducción de armas a México durante el gobierno de Felipe Calderón, presumiblemente para, con la colocación de chips, identificar a donde iban las armas, pero la delincuencia organizada sólo le retiraron el chip.

Descarta CSP fuego amigo contra Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista “fuego amigo” desde su gobierno en contra del senador morenista, Adán Augusto López Hernández, quien en días recientes ha estado en medio de la polémica por sus ingresos.

Cuestionada en torno a los señalamientos contra el ex secretario de Gobernación y ex mandatario de Tabasco, la jefa del Ejecutivo insistió en que no se encubrirá a nadie, pero debe haber pruebas.

Descartó el que desde su administración se hayan filtrado documentos. “Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó, desde la administración anterior. Acostumbraban administraciones del pasado a andar filtrando documentos para afectar a alguna persona”.

Dijo que en caso que su gobierno tuviera información contra algunos personajes políticos, se entregaría a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y en caso de que se tratara de temas de carácter penal, se daría vista a la Fiscalía General de la República, tal como lo hizo la Secretaría de Marina en el caso de algunos de sus elementos involucrados en contrabando de combustible.

“Nosotros no andamos filtrando documentos, nosotros decimos la verdad aquí, por eso hay mañanera (…) Si hay algo contra cualquier persona de Morena, que se tengan o encuentren pruebas, se procede, así como se procede contra cualquier persona de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie. Y menos vamos a estar con insidias”.

La mandataria remarcó que si hay pruebas contra algún actor político, se debe presentar la denuncia, pero si no existen, no se hará.

“No vamos a estar a lo que diga un medio u otro medio, o la oposición. Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos denuncia y si no, no; o si la Fiscalía General de la República las tiene, investiga. No le vamos a decir: ‘no lo hagan, va a dañar a cierto partido a cierta persona’”.