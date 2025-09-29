Miguel Bosé despedirá su gira mundial con dos fechas en México

Cierre del IMPORTANTE Tour

Nuevas y últimas fechas: 15 y 16 de mayo 2026 en el Auditorio Nacional

Miguel Bosé cuenta con más de 8 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, siendo México el segundo país donde más se escucha su música.

Culminar esta gira en México no es casualidad, sino un gesto profundamente simbólico. Después de conquistar escenarios y corazones en todo el mundo, Bosé eligió al público mexicano para que los próximos 15 y 16 de mayo, el Auditorio Nacional sea testigo del cierre de una etapa trascendental en su carrera.

Con una trayectoria inigualable y un repertorio que forma parte del ADN musical de varias generaciones, el artista ofrecerá un espectáculo cargado de fuerza, sensibilidad y grandes himnos como “Amante bandido”, “Te amaré”, “Si tú no vuelves”, “Morena mía”, entre muchos otros. Será una despedida de gira intensa y emotiva, pensada especialmente para su público más fiel.

Aunque sus primeros pasos artísticos fueron en la actuación, Miguel Bosé se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música en español. Desde su debut en 1977 con el álbum Linda, su voz cautivadora y carisma, lo catapultaron al estrellato, convirtiéndolo en un icono indiscutible del pop en Iberoamérica y Europa . Su versatilidad lo ha llevado a explorar desde baladas románticas hasta sonidos experimentales, dejando una huella imborrable en la historia de la música e inspirando a múltiples generaciones.

OCESAFACT: Importante Tour de Miguel Bosé en México fue un verdadero acontecimiento, logrando un total de 15 fechas en nuestro país.

Con más de 40 años de trayectoria, Bosé ha colaborado con artistas de la talla de Rauw Alejandro, Ximena Sariñana, Los Ángeles Azules y Pepe Aguilar, por mencionar algunos.

Escucha en vivo el cierre de IMPORTANTE Tour. Los boletos estarán disponibles en Preventa Exclusiva Banamex a partir del 2 de octubre, y un día después en la venta general de Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional.