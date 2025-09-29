Priva ambiente de odio y de violencia en planteles de bachillerato

Jóvenes viven con ansiedad, depresión, exclusión

Falta de políticas públicas para atender salud emocional de infancias, según Redim

En el último año, profesores y alumnos de distintas instituciones de educación media superior se han visto envueltos en atentados y ataques directos con armas blancas y de fuego.

Esta escalada de casos de violencia en preparatorias es el resultado de la falta de políticas públicas para atender la salud emocional de las infancias y adolescencias, estima la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La directora ejecutiva de la Redim, Tania Ramírez, dijo que la violencia en los planteles ocurre en el marco de la normalización de discursos de odio en redes sociales, un contexto global de violencia y en medio de los efectos del aislamiento tras la pandemia.

El caso más reciente fue el de Jesús Israel, asesinado el lunes a manos de un compañero del CCH Sur, pero antes de él se reportaron al menos tres agresiones más en el Valle de México y una al interior de la República.

Redim destacó que en México las secundarias y preparatorias no tienen suficientes psicólogos y especialistas para atender a los miles de adolescentes que viven con ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana.

Rector de la UNAM culpa a las redes sociales de la violencia juvenil

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que la máxima casa de estudios “no está rebasada” por las situaciones de violencia que han surgido en diversos planteles de la institución en días recientes, y afirmó que se revisarán los protocolos de seguridad ante estas eventualidades.

Adelantó que se pondrá especial atención a la salud mental de los estudiantes universitarios, para evitar que se enganchen en mensajes violentos que circulan en redes sociales, así como para alejarlos de sentimientos de frustración y soledad.

Señaló a las redes sociales, la apatía social y las secuelas de la pandemia de Covid-19 como factores que inciden en el incremento de la violencia juvenil. Sus declaraciones ocurrieron después del homicidio de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

Afirmó que lo sucedido en este plantel representa una pérdida doble. “Ese día no solo perdimos a la víctima, también al agresor”, expresó. Subrayó que las instituciones de educación superior deben ofrecer alternativas para que los jóvenes “no se dejen arrastrar por mensajes que se difunden en redes sociales”.

El rector sostuvo que este tipo de mensajes promueve conductas violentas y afecta a la juventud en general. Por ello, remarcó la importancia de fortalecer los programas de prevención y los espacios de orientación universitaria.

Redes sociales y polarización

Durante la inauguración del Modelo Parlamentario Universitario, realizada en la Cámara de Diputados, Lomelí Vanegas vinculó los hechos de violencia con la desinformación y la polarización social. Indicó que el conocimiento de los procesos legislativos y la resolución institucional de las diferencias permiten “evitar que el desencanto derive en apatía o en tentaciones autoritarias”.

El rector recordó que la juventud universitaria ha desempeñado un papel determinante en distintos momentos de la historia nacional, como en el movimiento estudiantil de 1968. En su opinión, esa participación demuestra la importancia de la formación integral para la cohesión social.

Salud mental y atención psicológica

Lomelí Vanegas señaló que la violencia juvenil no se limita a la UNAM, sino que también responde a “las afectaciones sociales generadas por la pandemia de Covid-19”. Frente a ese escenario, la institución reforzará los servicios de orientación y acompañamiento psicológico, además de programas con perspectiva de género.

El objetivo es evitar que la frustración y la soledad influyan en las decisiones de los jóvenes. “Queremos que los estudiantes encuentren alternativas para no equivocar el rumbo”, afirmó el rector.

También invitó a la comunidad universitaria a acudir a tutores y docentes cuando enfrenten problemas de ansiedad o situaciones que no sepan cómo resolver.

Revisión de protocolos de seguridad

El rector instruyó la revisión inmediata de los protocolos de seguridad en el CCH Sur, a través de la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. Confirmó que continúa una mesa de diálogo con alumnos y padres de familia para definir medidas adicionales.

Lomelí reconoció que se evalúa la posibilidad de revisar las pertenencias de los estudiantes al ingresar a los planteles. Recordó que esa medida generó oposición en el pasado, pero afirmó que hoy existe mayor sensibilidad respecto a su importancia.

Facultad de Química suspende clases presenciales por amenazas

La Facultad de Química de la UNAM, al igual que otros planteles de la universidad, suspendió las clases presenciales a partir de este lunes 29 de septiembre, ante amenazas digitales contra integrantes de la comunidad realizadas a través de redes sociales y correo electrónico.

En un comunicado, firmado por el director de la Facultad, Carlos Amador Bedolla, se informó que presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

«El día de hoy 28 de septiembre del presente fueron elaboradas actas de hechos y en breve será levantada una denuncia ante la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación legal correspondiente ante amenazas digitales contra integrantes de la comunidad en redes sociales, (Facebook) y vía correo electrónico, a fin de que se investigue y localicé a los responsables.

«Asimismo, se ha entablado una comunicación constante con las autoridades de nuestra universidad, quienes están al tanto de la situación y colaboran estrechamente con la facultad para atender cualquier contingencia», manifestó.