México brilla en la 40ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas

Competencia en Chile

Se reafirma el talento de los jóvenes del país en esta disciplina

México logró un desempeño destacado en la 40ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM), lo que reafirma el talento de los jóvenes del país en esta disciplina, colocándose en el segundo lugar iberoamericano, solo detrás de Brasil.

Sebastián Montemayor Trujillo, estudiante de Nuevo León, obtuvo la medalla de oro, mientras que Iker Torres Terrazas, de Chihuahua, y Takumi Higashida Martínez y Javier Caram Quirós, de la Ciudad de México, consiguieron medallas de plata.

En esta edición de la OIM participaron 21 países con un total de 83 concursantes, quienes tuvieron que resolver un examen conformado por seis problemas inéditos, planteados por matemáticos profesionales de las naciones participantes.

El líder del equipo fue Víctor Antonio Domínguez Meza y el tutor Eric Ransom Treviño, ambos de Nuevo León, quienes guiaron a los estudiantes durante toda la competencia y destacaron la preparación y disciplina del equipo mexicano.

Los resultados de México por países, en esta competencia desde el 2018, han sido los siguientes: cuarto lugar en 2018, tercer lugar en 2019, segundo lugar en 2020, tercer lugar en 2021, tercer lugar en 2022, tercer lugar en 2023, quinto lugar en este 2024 y segundo lugar en 2025.

Entrenamiento y preparación de los estudiantes

Los jóvenes que representan a México son seleccionados y entrenados por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), un programa de la Sociedad Matemática Mexicana (SMM) que, desde hace más de 38 años, trabaja para desarrollar el talento y potencial matemático de estudiantes mexicanos.

La OMM cuenta con una estructura sólida en los 32 estados del país, lo que permite alcanzar a jóvenes de diferentes contextos y garantizar una preparación uniforme para competencias nacionales e internacionales. Este programa no solo busca fomentar la excelencia académica, sino también motivar el interés por las matemáticas desde temprana edad.

A pesar de los logros obtenidos, la OMM enfrenta un reto constante en la búsqueda de apoyos económicos que aseguren la continuidad de sus actividades. Los organizadores han destacado que la solidaridad de instituciones, empresas y público en general ha sido fundamental para mantener el programa activo y permitir que los estudiantes participen en concursos internacionales de gran prestigio.

Gracias a este respaldo, miles de jóvenes han tenido la oportunidad de potencializar su gusto por las matemáticas y demostrar sus capacidades en escenarios de alta competencia, contribuyendo a la proyección internacional de México en esta disciplina.

Impacto y relevancia de la participación mexicana

El desempeño del equipo mexicano en la 40ª OIM no solo refleja el talento individual de los estudiantes, sino también la eficiencia del sistema de formación de la OMM. Los resultados obtenidos colocan nuevamente a México como un referente en matemáticas en Iberoamérica, consolidando su posición frente a otros países de la región y destacando la calidad educativa y el esfuerzo académico de los jóvenes.

Además, la participación en este tipo de competencias promueve habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo en equipo, herramientas fundamentales que los estudiantes podrán aplicar en su formación académica y profesional futura.

La OMM continúa trabajando para identificar y capacitar a los mejores talentos en matemáticas de todo el país, asegurando que la próxima generación de concursantes siga elevando el nivel competitivo de México en olimpiadas nacionales e internacionales.

El éxito de estudiantes como Sebastián Montemayor Trujillo y los medallistas de plata demuestra que la dedicación, la disciplina y la pasión por las matemáticas pueden llevar a México a obtener resultados sobresalientes en escenarios internacionales, fortaleciendo además la imagen del país como un referente educativo y académico en la región.

El equipo nacional llegará al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, en el vuelo LA 0622, terminal 1, a las 15:35 horas del día martes 30 de septiembre del 2025.

Historia de la OIM

En 1985 la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, convocó a la Primera Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, celebrada en Colombia con la participación de 10 países. La Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas se celebra anualmente en el mes de septiembre.

El sistema de competencia y evaluación de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas se lleva a cabo con un esquema similar al de la Olimpiada Internacional y la Nacional: Se aplica un examen que consta de 2 pruebas escritas en dos días consecutivos, cada una de las cuales consta de tres problemas de matemáticas. Cada concursante presenta por escrito su solución para cada uno de los seis problemas.