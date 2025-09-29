Clara Brugada anuncia nueva inversión de 900 millones de pesos en obras hidráulicas

Apoyos directos a damnificados por inundaciones

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que su administración ha destinado una inversión histórica de más de 2 mil 200 millones de pesos en infraestructura hidráulica durante el primer año de gestión, con el objetivo de prevenir y mitigar inundaciones en la ciudad.

Adicionalmente, se han invertido más de mil 500 millones de pesos en equipo operativo, lo que representa una capacidad reforzada para la atención inmediata de emergencias.

La mandataria capitalina señaló, en conferencia de prensa, que aún está programada una inversión superior a 900 millones de pesos en equipo especializado, además de la elaboración de los proyectos ejecutivos de nuevas obras que se prevé iniciar en octubre y noviembre para evitar futuras inundaciones.

Entre las acciones preventivas en curso, resaltó la construcción de un vaso regulador en Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, una obra que reducirá los riesgos de anegación en la zona oriente.

Incluso, subrayó que desde que se inició la temporada de lluvias se han destinado 65 millones de pesos en apoyos directos a familias damnificadas, en coordinación con el gobierno federal.

Tras las lluvias de este sábado se siguió realizado un censo único, en coordinación con alcaldías y autoridades federales, el cual reporta que al menos 2 mil viviendas han resultado afectadas.

Asimismo, se habilitaron 16 centros de mando en las zonas con mayor afectación, donde se han distribuido casi 14 mil raciones de alimentos entre domingo y lunes, además de atención médica y acompañamiento a las familias.

Clara Brugada subrayó la necesidad de impulsar obras metropolitanas de gran alcance en puntos críticos como La Concordia, Los Reyes La Paz y la avenida Texcoco: “Necesitamos obras que nos permitan canalizar el agua,, ya sea al Túnel Emisor Oriente o a otros vasos reguladores”, afirmó.

Lo anterior, luego de que la capital registró la precipitación pluvial más intensa en 34 años, con 91 milímetros de lluvia, equivalentes a 31 millones de metros cúbicos de agua, afectando principalmente a las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, en colonias como Ejército de Oriente Zona Peñón, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, La Colmena, Santa María Aztahuacán, unidad habitacional Vicente Guerrero y San José.

Destacó que gracias al operativo Tlaloque y al nuevo equipamiento hidráulico, en 24 horas se abatió eló el 90 por ciento de las inundaciones y hacia la madrugada del lunes se alcanzó el 100 por ciento de desfogue en las zonas críticas.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, explicó que con el programa de Acupuntura Hídrica se crearán más sitios de infiltración para recargar el acuífero y mitigar afectaciones, y que se mantiene coordinación con la Comisión Nacional del Agua y autoridades del Estado de México, a fin de impulsar proyectos metropolitanos y regionales que fortalezcan la infraestructura hidráulica de la región.