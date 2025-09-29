“ALGO DE RICARDO”: UN MONÓLOGO REINVENTADO QUE DESNUDA EL PODER Y EL TEATRO EN SU MONTAJE 2025

Nueva versión 2025: Un montaje más crudo y una escenografía que profundiza en la fragilidad del entorno teatral, esta puesta ofrece una experiencia más visceral y actual.

Un montaje más crudo y una escenografía que profundiza en la fragilidad del entorno teatral, esta puesta ofrece una experiencia más visceral y actual. Un Ricardo III contemporáneo : La obra reinterpreta los temas de poder, traición y ambición del clásico shakesperiano, trasladándolos a un mundo teatral y social donde la empatía cede ante el ego.

: La obra reinterpreta los temas de poder, traición y ambición del clásico shakesperiano, trasladándolos a un mundo teatral y social donde la empatía cede ante el ego. Teatro dentro del teatro: Un monólogo que expone la precariedad y las estructuras de poder en el quehacer escénico, con un diseño escenográfico innovador de María Vergara que recrea el “tras bambalinas”.

Shakespeare & Cía presenta con orgullo el regreso de Algo de Ricardo, un monólogo escrito por el aclamado dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón, dirigido por Itari Marta y protagonizado por Ricardo Reynaud. Esta nueva versión, que estrena el 14 de octubre de 2025 en el Foro Shakespeare, reimagina la puesta en escena de 2023 con un texto renovado, una duración ajustada, un montaje más audaz y una dirección que intensifica la sátira y la autoficción. La corona está lista. El reino, no tanto.

Algo de Ricardo regresa al Foro Shakespeare (Zamora 7, Condesa, CDMX) con funciones los martes y miércoles a las 20:30 h, del 14 de octubre al 17 de diciembre de 2025 y del 6 al 14 de enero de 2026. Este monólogo, escrito por Gabriel Calderón y dirigido por Itari Marta, presenta a Ricardo Reynaud como un actor que cumple su sueño de interpretar a Ricardo III, solo para descubrir que el teatro —y el mundo— está lleno de traiciones, vacíos y estructuras que premian al que miente mejor. La versión 2025, revisada a partir del éxito de 2023, llega con un texto más afilado, una duración optimizada y un montaje que intensifica la experiencia teatral.

El diseño escenográfico e iluminación de María Vergara recrea un “tras bambalinas” que sumerge al público en el caos íntimo de un actor enfrentado a sus propios mitos y fantasmas. El diseño multimedia de Karla Sánchez “Kiwi” y el vestuario de Sandra Garibaldi enriquecen esta atmósfera, mientras que la asistencia de dirección de Verónica Barba, la producción general de Shakespeare & Cía, la producción ejecutiva de Fátima Vela y la asistencia de producción de Valeria Lemus aseguran una experiencia impecable. Esto no es autoficción. Es teatro con consecuencias.

Algo de Ricardo es una sátira feroz sobre el poder, el ego y las estructuras que aplauden la ambición desmedida. A través de la historia de un actor que se pierde entre su vocación, la obra cuestiona el sistema teatral y su precariedad, al tiempo que refleja un mundo repleto de “Ricardos” donde la corona es un espejismo. La actuación visceral de Ricardo Reynaud lleva al espectador a un viaje que oscila entre la comedia ácida y el drama introspectivo, haciendo de este monólogo un espejo incómodo de nuestro presente.

La versión 2025 de Algo de Ricardo profundiza en los síntomas de un mundo atravesado por acontecimientos globales que nos afectan como individuos y como comunidad. El diseño escenográfico de María Vergara introduce elementos que resaltan la fragilidad del entorno teatral, mientras que el texto revisado de Gabriel Calderón expone con mayor crudeza las contradicciones de un actor enfrentado a su propio ego. Esta nueva propuesta escénica, más cruda y actual, responde a la necesidad de revisitar la obra tras el impacto de su montaje en 2023, conectando aún más con las inquietudes del público contemporáneo. #Lean #Mastiquen: esta obra no solo se ve, se siente y se cuestiona.

La producción de Shakespeare & Cía invita al público a redescubrir Algo de Ricardo como una experiencia teatral renovada, que combina la crítica al mundo escénico con una reflexión profunda sobre la ambición y la supervivencia en un sistema que premia la mentira. Con una preventa que ofrece hasta un 70% de descuento hasta el 30 de septiembre, esta es una oportunidad única para disfrutar de una obra que no teme mirar de frente las grietas del teatro y de la sociedad.

Testimonio de la directora

“Algo de Ricardo es un grito que resuena en el vacío del teatro y de nuestro tiempo. Cuando leímos el texto de Gabriel Calderón en 2022, supimos que tenía algo urgente que decir, pero este montaje 2025, con un texto más afilado y un diseño escénico que expone el alma del actor, lleva la experiencia a otro nivel. Dirigir a Ricardo Reynaud en esta exploración del ego y la precariedad ha sido un proceso revelador. Esta obra no solo habla del teatro, sino de cómo todos, en algún momento, buscamos coronas que no existen. Invito al público a que se deje atravesar por esta sátira, porque aquí no hay respuestas fáciles, solo preguntas que muerden”, comparte Itari Marta, directora de la puesta en escena.

Datos generales

Del 14 de octubre al 17 de diciembre de 2025 y del 6 al 14 de enero de 2026

Horario: Martes y miércoles, 20:30 h

Lugar: Foro Shakespeare (foro principal), Zamora 7, Condesa, CDMX

Costo: $400 | Preventa: 70% de descuento ($120) hasta el 30 de septiembre; 60% de descuento ($160) hasta el 13 de octubre

Boletos: Disponibles en el sitio web del Foro Shakespeare y en taquilla

Algo de Ricardo no es solo una obra, es un desafío a mirar el teatro y el mundo con ojos críticos. La corona está lista. El reino, no tanto.