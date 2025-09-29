Shakira cautiva en el Global Citizen Festival

En el icónico Central Park de Nueva York

Con una presentación llena de hits y un gran mensaje

Tras su histórico paso por México, Shakira tuvo una muy celebrada participación en el Global Citizen Festival, demostrando por qué es considerada una de las artistas más auténticas y aclamadas de la actualidad.

«Estoy feliz de estar aquí con ustedes sabiendo que han dedicado su tiempo a ayudar a alguien que lo necesitaba. La música nos une, pero ustedes son agentes del cambio” dijo la colombiana.

La artista hizo vibrar al público del emblemático festival celebrado en el Central Park de Nueva York con un set lleno de grandes momentos. Todo inicio con “She Wolf” —su versión en inglés del éxito “Loba”—, continuó con el éxito viral “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, al que siguieron múltiples hits como “Whenever, Wherever”, “Underneath Your Clothes” y “Waka Waka”, todo para culminar con la exquisita contundencia de “Hips Don’t Lie”.

Global Citizen Festival en su edición 2025, reunió a más de 60 mil asistentes comprometidos con causas globales. Esta vez, la meta fue recaudar fondos para proveer de acceso de la energía en África, la protección de la selva amazónica y la promoción de la educación infantil alrededor del mundo, temas a los que Shakira no es ajena y que suele apoyar a través de diferentes iniciativas, como su propia Fundación Pies Descalzos.

Hace tan solo cinco días, Shakira compartió mediante su cuenta personal y la de la Fundación Pies Descalzos, que acaban de concluir las labores de construcción de la nueva escuela Pies Descalzos para llevar educación a niños en Tibú, Colombia.

Además de Shakira, en el Global Citizen Festival se presentaron Cardi B, ROSÉ, Rema, Ayra Starr y Tyla, entre otros. Pero sin duda, el gran cierre con la artista colombiana más internacional, con su calidad interpretativa, su dominio del escenario y su imponente baile, en el que sus caderas fueron protagonistas, fue de lo más destacado.