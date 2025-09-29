Arrancó la FILEM 2025 bajo el lema “Leer es habitar lo imposible”

Toluca, Méx.- Bajo el lema “Leer es habitar lo imposible” y con un amplio programa cultural dedicado a la novela gráfica, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, inauguraron la decimoprimera edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2025.

En el Palacio de Justicia del Estado de México, la escritora Malva Flores García fue galardonada con el premio FILEM 2025; además, fueron entregados el Premio Internacional de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”, a Jaime Eduardo Chabaud Magnus, por su obra “Aqueste encantador de serpientes”, y el Premio Internacional de Poesía “Gilberto Owen Estrada”, a Beatriz Fernández de Sevilla, por su obra “Liturgia de las horas”.

Ante el representante de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, detalló que la FILEM 2025 es un espacio de innovación cultural que, además de generar un gran impacto en la ciencia, cultura, conocimiento y unidad social, es reflejo de la identidad de todas y todos los mexiquenses y universitarios.

Frente a las secretarias de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Minerva Carrasco Godínez, y de Identidad y Cultura de la UAEMéx, Cynthia Ortega Salgado, Zarza Delgado aseveró que la comunidad verde y oro participará con 36 presentaciones de libro, dos conferencias, 10 conversatorios, tres conciertos, ocho obras de teatro y una exposición, estableciendo a la cultura como un pilar fundamental para la construcción de la paz y el progreso.

En este sentido, destacó que la Administración Universitaria 2025-2029 tiene el gran objetivo de potenciar el trabajo artístico y construir la agenda cultural más ambiciosa en la historia de la UAEMéx, por lo que sumará esfuerzos con el gobierno estatal para ofrecer mejores servicios, programas y apoyos a la comunidad, reafirmando su compromiso de servir, con responsabilidad y cercanía, a la sociedad mexiquense.

En presencia del secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, Duarte Olivares resaltó que el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, deja claro que la cultura y la lectura son dos poderosas herramientas de transformación social.

Por ello, dijo, el Estado de México ocupa el primer lugar, a nivel nacional, en el número de bibliotecas, el segundo en casas de cultura y el tercero en museos, siendo una entidad que cuenta con un amplio número de espacios dedicados al encuentro, reflexión y crecimiento cultural en beneficio de miles de mexiquenses.