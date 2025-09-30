Menor confianza del consumidor en EU afectaría al Caribe mexicano

Registra una de sus peores caídas

Una reducción de gastos ocasiona que planes vacacionales se posterguen

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La confianza del consumidor en Estados Unidos ha registrado una de sus peores caídas en años, y el impacto podría sentirse directamente en los destinos turísticos del Caribe Mexicano. Con una baja de 55.4 puntos en agosto, según la Universidad de Michigan, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) refleja un creciente pesimismo entre los estadounidenses sobre su situación económica actual y futura.

Estados Unidos representa el principal mercado emisor de turistas hacia el Caribe mexicano. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), el 42% de los visitantes internacionales provienen de ese país. Por ello, cualquier cambio en el comportamiento de consumo en EE. UU. —especialmente en gastos discrecionales como los viajes— tiene implicaciones directas en la economía local.

El especialista en turismo Alberto Urquiza Ozuna advierte que “los consumidores con menor confianza reducen sus gastos discrecionales, como los viajes, de tal modo que los planes de vacaciones se postergan y realizan viajes cortos, es decir, en sus propias regiones”.

Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo, señaló que la caída en la confianza podría afectar la temporada invernal, tradicionalmente una de las más fuertes en afluencia turística. “Ante la incertidumbre, los viajeros podrían reservar menos o cancelar sus planes”, advirtió.

Además, datos del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún muestran que el ICC ha estado por debajo del umbral de 80 puntos -considerado indicador de recesión- durante los últimos cinco meses. Esto ha encendido las alertas en el sector turístico, que ya enfrenta desafíos como la conectividad aérea y la competencia internacional.

Ante este panorama, autoridades y empresarios han intensificado las campañas de promoción en EE. UU. Bernardo Cuento Riestra, titular de Turismo en Quintana Roo, aseguró que “se mantendrán vigentes en la difusión de los destinos en el país vecino”. Por su parte, Tony Chaves Palomo, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, indicó que se buscará diversificar los mercados para compensar la posible baja de visitantes estadounidenses.

Pitahaya es alternativa productiva frente al maíz

En la comunidad maya de Yaxchechal, ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la pitahaya -también conocida como fruta del dragón- comienza a consolidarse como una opción productiva viable frente al cultivo tradicional de maíz, que año con año reporta pérdidas por plagas, sequías y bajos precios de comercialización.

Don Clementino Chan Cab, uno de los dos productores activos en Yaxchechal, trabaja una hectárea dedicada exclusivamente a la pitahaya. Aunque la comunidad aún no cuenta con el respaldo de programas federales como “Sembrando Vida”, el interés por este cultivo ha crecido gracias a su rentabilidad y demanda regional.

“La cosecha alcanza para unas cuatro ventas al año. En cada temporada, vehículos llegan hasta la comunidad para comprar directamente la fruta”, explicó Chan Cab, quien busca replicar el modelo de producción que ya se ha extendido por otras localidades de la ruta de los Chunes.

Según datos recientes, cada parcela puede producir hasta 60 cajas de pitahaya, con un valor estimado de 800 pesos por unidad. Esto representa una fuente de ingresos significativa para los productores, especialmente en comparación con el maíz, cuya rentabilidad ha disminuido.

La fruta se comercializa principalmente en ciudades como Mérida, Cancún y Campeche, donde su precio es más competitivo. La demanda ha crecido entre consumidores interesados en productos exóticos, nutritivos y de origen local.

El cultivo de pitahaya requiere cuidados específicos: los esquejes deben sostenerse en tutores de madera, mantenerse podados y protegerse de depredadores naturales como escarabajos, chinches y aves. Una sola planta puede rendir hasta 40 frutos de entre 500 gramos y un kilo, dependiendo de la variedad.

Aunque Yaxchechal aún no cuenta con infraestructura agrícola consolidada, el ejemplo de comunidades vecinas como Los Chunes —donde más de diez localidades participan en el cultivo de pitahaya bajo programas federales— ofrece una ruta de desarrollo posible para los productores locales.

Además de la pitahaya, en las Comunidades Agrícolas Comunitarias (CAC) de la región existe una creciente demanda de cultivos como piña, achiote, plátano, guanábana y aguacate. Esta diversificación responde a la necesidad de fortalecer la economía rural frente a los desafíos del cambio climático y la volatilidad del mercado agrícola.