Aplicarán 30 millones de dólares en América para promover startups de impacto

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Decelera Ventures, el fondo de venture capital español que introdujo el concepto de “deceleración” en el ecosistema emprendedor global, anunció el inicio de actividades de la segunda edición de Decelera México, una experiencia transformadora para startups tecnológicas hispanas de impacto.

Tras el éxito de su primera edición en México en 2024, donde se invirtió en startups como Quipu, Ruedata, Korzo y Latai Labs, Decelera consolida este año su modelo único, que combina inversión, acompañamiento estratégico y un entorno de reflexión diseñado para que los fundadores encuentren su propio tempo.

“Se trata de un espacio no para pausar, sino para reflexionar, reconectar y alinear la misión con un claro objetivo de crecimiento” señaló su CEO y fundador, Marcos Martín, quien fue recientemente nominado como Mejor Inversor del Año por Disruptores España, gracias a su visión integral sobre cómo impulsar startups con intención y propósito desde entornos más humanos y menos acelerados, generando una nueva narrativa de inversión.

Además, la celebración de esta experiencia en México coincide con el proceso de captación de un fondo de 30 millones de dólares en América para Decelera Ventures, lo que refuerza su compromiso con startups de impacto y consolida su expansión internacional en México, Colombia y Estados Unidos, con presencia activa en las principales TechWeeks de la región.

Una experiencia única centrada en los fundadores y la sostenibilidad

Del 3 al 10 de octubre, la Riviera Maya reúne a las 20 startups que fueron seleccionadas junto a un grupo de inversores y líderes del ecosistema internacional, en un formato inmersivo dividido en tres fases — Breathe, Focus y Grow— que fomenta decisiones meditadas, conexiones estratégicas y un crecimiento sostenible. Además, en esta edición, Decelera prevé destinar tickets de inversión iniciales de hasta $300,000 USD, con posibilidad de seguimiento de hasta $2 millones de dólares por startup.

“Nuestro programa no es solo una plataforma de inversión, sino un ecosistema diseñado para que los emprendedores encuentren el espacio, los recursos y las conexiones necesarias para escalar»”, explicó Marcos Martín.

Una red única de Experience Makers

En la segunda edición de Decelera México, los fundadores contarán con la mentoría y acompañamiento de líderes de referencia en el ecosistema emprendedor, como Vincent Speranza (Endeavor México), Víctor Noguera (Kueski) y Alex Wieland (Aplazo), quienes aportarán su experiencia impulsando empresas de alto impacto en la región.

Junto a ellos líderes internacionales como Beth Susanne, reconocida pitch coach de Silicon Valley, Evaristo Babé, Fundador y CEO de PulpoPay y Sean Cook, ex VP de Marketing & Partnerships en Mailchimp, ofrecerán una visión global sobre cómo escalar startups tecnológicas. Además, se suman fundadores de compañías como Jampp, 1DOC3, SimpliRoute o BusUp, entre otros, consolidando un ecosistema único de apoyo para los emprendedores participantes.

Un año después de sembrar la primera semilla en México, el movimiento extiende sus raíces a todo el continente, consolidando una comunidad que piensa en impacto duradero. Más que un programa, es una filosofía que coloca a los fundadores en el centro, los conecta con líderes visionarios y los inspira a construir empresas con propósito, resiliencia y ambición global. Porque el futuro del emprendimiento no se mide solo en velocidad, sino en la capacidad de crear impacto duradero.

En otro orden, le informo que ATELIER Playa Mujeres, el All-Suites Luxury Resort 5+ estrellas con un concepto todo incluido sólo para adultos de la operadora y comercializadora mexicana ADH – ATELIER de Hoteles, anunció que, durante el evento de premiación de los World Travel Awards 2025, celebrado el pasado 27 de septiembre, fue galardonado como “Mexico’s Leading Conference Hotel”, por cuarta ocasión.

Desde hace más de 30 años, los World Travel Awards reconocen, premian y celebran la excelencia en todos los sectores clave de la industria de viajes, turismo y hotelería. El premio “Mexico’s Leading Conference Hotel” se otorga, anualmente, al mejor hotel de todo México para la realización de conferencias, convenciones y eventos corporativos.

“Este premio reafirma el liderazgo de ATELIER Playa Mujeres como destino preferido para conferencias y viajes de incentivos en México. Reconoce la excelencia de nuestras instalaciones y servicios, así como la confianza de nuestros clientes, motivándonos a seguir innovando para consolidarnos como referente en hospitalidad de lujo para grupos y convenciones”, comentó David Torres, Chief Commercial Officer de ADH – ATELIER de Hoteles.

Para ganar en esta categoría un resort debe demostrar excelencia en todas las áreas relacionadas con la organización de eventos a gran escala: instalaciones de primer nivel, tecnología de punta, servicio y personal experto, capacidad de hospedaje y amenidades, calidad del catering, accesibilidad y ubicación.

ATELIER Playa Mujeres cuenta con un excepcional Centro de Convenciones con una superficie total de 2,836 m², divisibles en 6 salas de reuniones totalmente funcionales, un vestíbulo climatizado que ofrece una amplia área de 900 m² y un jardín interior decorativo, donde cada reunión se transforma en una experiencia memorable.

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, entre enero y agosto de 2025, se transportaron más de 82 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales en México.

“El crecimiento en el transporte aéreo refleja la confianza y seguridad de los viajeros en México, así como la solidez de nuestra conectividad. Seguiremos trabajando para que más personas descubran y disfruten la riqueza turística de nuestro país y, con ello, impulsar la economía y el bienestar de las comunidades”, declaró.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) detalló que, de acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el transporte aéreo nacional e internacional mostró un desempeño positivo, consolidando a nuestro país como uno de los principales centros de conectividad aérea en la región.

Subrayó que en vuelos nacionales regulares se transportaron 42 millones 156 mil pasajeros durante los primeros ocho meses del año, lo que representa un crecimiento de 3.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se movilizaron 40 millones 688 mil personas. Igualmente, destacó el desempeño de las aerolíneas mexicanas en el mercado internacional, ya que de enero a agosto de 2025 transportaron 11 millones 966 mil pasajeros, un 5.6 por ciento más que en 2024, cuando movilizaron 11 millones 328 mil.

Expuso que, en vuelos nacionales, las aerolíneas con mayor flujo de pasajeros durante el periodo de enero a agosto de 2025 fueron Viva Aerobus y Volaris, con 30 millones 916 mil pasajeros, 7.4 por ciento más que en 2024.

Rodríguez Zamora refirió que, en cuanto a los vuelos internacionales regulares en el mismo lapso, se registró el traslado de 40 millones 215 mil pasajeros, equivalente a un incremento de 1.7 por ciento en comparación con los 39 millones 558 mil transportados en 2024.

En este tenor, sostuvo que las principales aerolíneas mexicanas que transportaron pasajeros en vuelos internacionales durante los primeros ocho meses de 2025 fueron Aeroméxico y Volaris, con 9 millones 473 mil pasajeros, 4.6 por ciento más que el año anterior.

Por otro lado, las aerolíneas estadounidenses que en este lapso tuvieron el mayor flujo de pasajeros fueron American Airlines y United Airlines, que en su conjunto sumaron 9 millones 87 mil pasajeros. “Estos resultados reflejan la fortaleza y dinamismo de la industria aérea mexicana, así como el trabajo coordinado entre el sector y el Gobierno de México para impulsar la conectividad, el turismo y la competitividad del país”, concluyó la secretaria de Turismo.

Finalmente, le comento que en Cancún, en representación de la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, el contralor municipal, Hilario Gutiérrez Valasis, encabezó la entrega de reconocimientos “Buenas prácticas de transparencia municipal”, a 60 unidades administrativas que cumplieron con esa obligación marcada por la ley.

Durante el evento realizado en Teatro de la Ciudad, resaltó que con esta acción, el Ayuntamiento de Benito Juárez refrenda su compromiso como gobierno honesto, eficiente y transparente, ya que por encima de cualquier interés particular, se considera el bienestar de las y los cancunenses, así como lo mejor para la ciudad.

De igual forma, resaltó que es un ejemplo de que se debe seguir trabajando con entrega, cumpliendo el Decálogo para el Bienestar del Pueblo Cancunense, que prioriza la honestidad, ya que Cancún requiere una gestión que inspire confianza en la población.

La directora de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Monsserrath Milián Galera, resaltó que en 2024, se logró de forma histórica que Benito Juárez se convirtiera en el segundo municipio mejor evaluado del estado en esa materia, con una calificación del 98.60 por ciento en el Índice Global de Cumplimiento, gracias a la disciplina, trabajo, pasión y convicción de todos los servidores públicos.

De igual forma, comentó que en el marco de la Semana Nacional de la Transparencia que fue del 22 al 26 de septiembre y con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que fue el domingo 28 de septiembre, se debe aprovechar para no bajar la guardia en el rubro, ya que la transparencia es la herramienta más poderosa que se tiene para mantener la confianza ciudadana, combatir la corrupción y demostrar los compromisos adquiridos de la gestión; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde