Entrega Mara Lezama en Chetumal sillas de ruedas y apoyos funcionales

Beneficios a otras 156 personas

Trabajo coordinado con la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, y la directora de la Beneficencia, Claudia Gómez

Chetumal.- En coordinación con el Sistema DIF Quintana Roo y la Beneficencia Pública, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la segunda entrega de sillas de ruedas y apoyos funcionales, con lo que se transforma la calidad de vida de 156 personas.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y de la directora general de la Beneficencia Pública del Estado, Claudia Gómez Verduzco, la gobernadora Mara Lezama afirmó que estos aparatos mejoran sustancialmente la calidad de vida de las y los beneficiarios.

Aseguró que en este gobierno diferente se entregan estos apoyos funcionales de manera directa, como nunca se había hecho en gobiernos anteriores. “Se acabó la época en donde sólo se ponía en el papel una cifra de entrega”, dijo.

Ante las y los beneficiarios, la titular del Ejecutivo reiteró que seguirá trabajando 24/7, porque hay mucho rezago a consecuencia del abandono, de las épocas en que se dejaron de hacer las cosas. Agradeció a las personas por contactarla a través del programa “La Voz del Pueblo” y en las audiencias públicas.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, afirmó que hoy se tiene la oportunidad de cambiar realidades, de abrir puertas para que más personas recuperen su movilidad, su independencia y, sobre todo, su dignidad en la vida diaria.

En esta ocasión, fueron 138 sillas de ruedas y 18 apoyos funcionales, entre ellos 6 andaderas, 6 bastones de 4 puntos, 2 sillas de baño y 1 zapato ortopédico. A la fecha, 4 mil 398 personas con discapacidad motriz en la entidad han sido atendidos por este gobierno humanista con corazón feminista.

Durante esta administración, se han entregado 2 mil 653 sillas de ruedas y 1 mil 745 apoyos funcionales para que se puedan reintegrar a sus actividades diarias.

La beneficiaria Leydi Yamina Peniche Heredia agradeció estos apoyos con la representación de todas y todos, ya que representa una gran ayuda, sobre todo cuando no hay dinero para adquirirlas de manera particular.

Como agradecimiento, ofreció su apoyo a otras personas para que puedan salir adelante, como lo hizo ella al recuperarse de un accidente que sufrió en el año 2000, en el que tuvo desprendimiento de pie y 5 vértebras lumbares dañadas. A pesar de eso siguió estudiando y ayudando a otras personas.

En este evento también estuvieron en el presídium Cristino Guy Ek, beneficiario; Abril Sabido Alcérreca, directora general del DIF Quintana Roo; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; y el diputado Saulo Aguilar Bernés, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

Campaña universitaria de donación de sangre en Cancún

Cancún.- Con el lema “Donar sangre es donar vida”, la Universidad Anáhuac Cancún lleva a cabo la campaña de donación de sangre “De corazón a corazón”, del 30 de septiembre al 2 de octubre en el auditorio San Juan Pablo II, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:30 del día, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

De acuerdo con el llamado de la titular del Ejecutivo, cada donación puede salvar hasta tres vidas, por lo que hizo un llamado a estudiantes, docentes y a la comunidad en general a participar de manera solidaria.

Los requisitos para donar son sencillos: tener mayoría de edad, no presentar enfermedades al momento de la donación, no estar bajo tratamiento con medicamentos, no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año ni haber recibido vacunas en el último mes. Además, no podrán donar mujeres embarazadas ni personas con padecimientos como diabetes o hipertensión, así como quienes hayan tenido COVID-19 en los últimos 30 días.

La Gobernadora subrayó que esta campaña representa una oportunidad para que la comunidad universitaria y la sociedad cancunense reafirmen su compromiso social y solidario. “Donar no cuesta nada y significa todo para alguien que lo necesita”, señaló.