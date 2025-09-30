Alertan por proliferación de “cocinas fantasma” en Cancún y Puerto Morelos

Operan en la informalidad unas 350 “dark kitchens”

Preocupación entre restauranteros, autoridades fiscales y trabajadores del sector

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La industria gastronómica en el norte de Quintana Roo atraviesa una transformación silenciosa pero contundente: al menos 350 dark kitchens —cocinas ocultas que operan sin atención al público y se enfocan exclusivamente en entregas a domicilio— han sido reportadas entre Cancún y Puerto Morelos, generando preocupación entre restauranteros, autoridades fiscales y trabajadores del sector.

Las “dark kitchens”, también conocidas como cocinas fantasma, son espacios donde se preparan alimentos para venta exclusivamente en línea, sin un local abierto al público. Su auge responde a la creciente demanda de comida a domicilio, impulsada por plataformas como Uber Eats, Rappi y Didi Food. Estas cocinas suelen operar desde casas, bodegas o departamentos, evitando los altos costos de renta y personal que implica un restaurante tradicional.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, advierte que esta proliferación representa una competencia desleal. “Muchos empresarios restauranteros se ven obligados a cerrar sus puertas y pasar a la informalidad. Esto afecta la recaudación fiscal y pone en riesgo empleos con prestaciones”, declaró.

Hasta hace dos años, se estimaban unas 150 cocinas ilegales en Cancún. Hoy, la cifra supera las 300, mientras que en Puerto Morelos se contabilizan al menos 20, lo que representa cerca del 40% del total de establecimientos gastronómicos en ese municipio.

La crisis económica y la baja afluencia de comensales —con ocupaciones de apenas 20% en algunos casos— han llevado a entre 10 y 15 restaurantes formales a anunciar su cierre en Cancún. Muchos de estos negocios no desaparecen, sino que se transforman en dark kitchens, operando sin registro fiscal ni garantías laborales para sus empleados.

El chef David Sánchez, de Puerto Morelos, señala que “es más barato cerrar que mantener operando un centro gastronómico con tan poca ocupación”. Esta tendencia podría intensificarse hacia fin de año, afectando aún más la economía local y la formalidad del sector.

Ante este panorama, Canirac ha solicitado a las autoridades estatales y municipales establecer mecanismos de regulación para las cocinas ocultas. La gobernadora Mara Lezama y el secretario de Turismo han reconocido la urgencia del tema, aunque aún no se han anunciado medidas concretas.

Las dark kitchens se anuncian principalmente en redes sociales y dependen de aplicaciones de entrega para llegar a sus clientes. Ofrecen desde hamburguesas y pizzas hasta comidas corridas, taquizas y servicios para eventos. Su flexibilidad y bajo costo de operación —hasta 75% menos que un restaurante tradicional— las convierten en una opción atractiva, aunque fuera del marco legal.

Alistan operativo contra exceso de velocidad

Ante el incremento de accidentes viales en el bulevar Luis Donaldo Colosio, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha anunciado una nueva estrategia para controlar el exceso de velocidad: la implementación de operativos con pistolas de radar, en conjunto con el reforzamiento del operativo “Carrusel”.

El bulevar Colosio, una de las arterias más transitadas de Cancún, ha sido escenario de múltiples percances, especialmente en el tramo que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad. Según autoridades municipales, muchos de estos accidentes ocurren cuando los vehículos superan los 100 km/h, velocidad considerada peligrosa para esa zona.

Ana Paty Peralta, presidenta municipal, explicó que el objetivo es “generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de reducir la velocidad y evitar accidentes”. La medida busca proteger tanto a residentes como a turistas que circulan por esta vía de alto flujo.

El operativo contempla dos acciones principales:

Operativo Carrusel permanente: patrullas circulan en convoy para marcar el ritmo de velocidad permitido y evitar que los conductores aceleren más allá de lo permitido.

Adquisición de pistolas de radar: dispositivos portátiles que permitirán a agentes de Tránsito medir con precisión la velocidad de los vehículos y aplicar sanciones en tiempo real.

Además, se está evaluando el uso de llantas tipo “off road” en esta vía, ya que podrían representar un riesgo adicional si no se ajusta la velocidad de conducción.

La alcaldesa destacó que la ciudadanía ha respondido positivamente a los operativos, pero subrayó que “no es lo único que vamos a estar haciendo”. Se prevé que en los próximos días se concrete la adquisición de las pistolas de radar y se intensifiquen los controles en puntos estratégicos del bulevar. Estas acciones forman parte de un plan integral para mejorar la seguridad vial en Cancún, en un contexto donde la movilidad urbana y el turismo requieren medidas efectivas y sostenidas.