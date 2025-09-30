Movilidad sacará de circulación, al menos, 700 taxis Tsuru en Cancún

Nueva normativa de movilidad

Las autoridades buscan modernizar el transporte público y reducir riesgos viales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En un giro significativo hacia la modernización del transporte público, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció el retiro de al menos 700 unidades tipo Tsuru del servicio de taxi en Cancún. La medida responde a la nueva normativa estatal que prohíbe el uso de vehículos con más de 15 años de antigüedad para el transporte público, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reducir emisiones contaminantes y elevar la calidad del servicio.

Los taxis tipo Tsuru, emblemáticos por su presencia masiva en las calles de Cancún durante más de dos décadas, serán reemplazados gradualmente por unidades más modernas, con mejores condiciones mecánicas y mayor eficiencia energética.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Imoveqroo, explicó que la decisión se basa en estudios técnicos que demuestran que los vehículos antiguos representan un riesgo tanto para los pasajeros como para los conductores. “Los Tsurus no cuentan con bolsas de aire, ni sistemas de seguridad modernos. Además, su rendimiento ambiental es bajo. Esta medida busca proteger vidas y avanzar hacia un transporte más sostenible.”

La normativa forma parte del Programa de Modernización del Transporte Público, que contempla incentivos para la renovación de unidades, así como la incorporación de tecnologías híbridas y eléctricas en el mediano plazo.

La medida ha generado reacciones mixtas entre los concesionarios. Algunos reconocen la necesidad de actualizar el parque vehicular, mientras que otros señalan que el retiro de los Tsurus representa un golpe económico para quienes no cuentan con recursos para adquirir nuevos vehículos. “Muchos compañeros viven al día. Cambiar de unidad no es fácil. Necesitamos apoyos reales, no solo promesas”, expresó Martín Cahuich, taxista con más de 20 años de experiencia.

El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo ha solicitado mesas de diálogo con el Imoveqroo para establecer esquemas de financiamiento accesibles y evitar que los conductores queden fuera del sistema por falta de recursos.

Las autoridades han informado que el retiro será progresivo y que se dará prioridad a las unidades más deterioradas. Se estima que para finales de 2025, al menos el 80% de los taxis en Cancún deberán cumplir con los nuevos estándares de antigüedad, seguridad y eficiencia.

Talleres mecánicos bajan las cortinas

Playa del Carmen atraviesa una transformación urbana que está impactando directamente a los oficios tradicionales. En lo que va de 2025, al menos 60 talleres mecánicos han cerrado sus puertas, según estimaciones de la Dirección de Desarrollo Económico del municipio y testimonios de gremios locales. La combinación de factores como el encarecimiento de rentas, la presión del desarrollo inmobiliario y nuevas exigencias ambientales ha puesto en jaque a decenas de pequeños negocios que por años han dado servicio a la comunidad.

Juan Carlos Méndez, mecánico con más de dos décadas de experiencia, tuvo que cerrar su taller en la colonia Ejidal tras recibir una notificación de desalojo. El terreno será destinado a la construcción de departamentos turísticos “Nos están desplazando por el turismo. Ya no es rentable pagar renta, cumplir con los nuevos requisitos y competir con grandes centros automotrices. La gente de aquí se queda sin opciones.”

Este testimonio se repite en colonias como Colosio, Nicte-Ha y Villas del Sol, donde los talleres mecánicos han sido históricamente espacios de formación técnica, empleo juvenil y servicios accesibles para la población local.

Desde 2024, la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático de Quintana Roo implementó nuevas normas para talleres mecánicos, incluyendo la disposición adecuada de aceites, baterías y piezas contaminantes. Aunque la medida busca proteger el manto freático y los ecosistemas costeros, muchos pequeños negocios no cuentan con recursos para adaptarse.

“No estamos en contra de cuidar el ambiente, pero deberían ayudarnos con capacitación y subsidios. No todos los talleres tienen acceso a plantas de tratamiento o recolección especializada”, señaló Rosa Isela Cahuich, propietaria de un taller familiar en Villas del Sol.

El cierre de talleres afecta a propietarios, trabajadores, aprendices y proveedores. Organizaciones como Red de Oficios Solidarios han alertado sobre el riesgo de desaparición de oficios tradicionales ante la falta de políticas públicas que los protejan “La mecánica automotriz es parte del tejido económico de Playa. Si desaparecen los talleres, se pierde conocimiento, empleo y autonomía comunitaria.”

La Dirección de Desarrollo Económico anunció que trabaja en un censo actualizado de talleres mecánicos y en la creación de un programa de regularización y apoyo técnico, aunque aún no se han definido fechas ni presupuestos concretos.