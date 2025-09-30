Aplicarán 33 mil dosis de vacuna contra el VPH en población escolar

Quintana Roo lanza campaña

Para fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino

La Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) ha puesto en marcha una campaña intensiva de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), con el objetivo de aplicar más de 33 mil dosis entre la población escolar y grupos vulnerables del estado. Esta estrategia busca fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino y garantizar el acceso equitativo a la inmunización en todo el territorio.

La vacunación está dirigida principalmente a niñas que cursan quinto de primaria, consideradas el grupo prioritario por las autoridades sanitarias. Sin embargo, también se contempla a:

-Menores del sexo femenino de 11 años no escolarizadas.

-Adolescentes de 12 a 16 años sin antecedentes de vacunación.

-Personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

La campaña estará vigente desde el 17 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2025, y se aplicará en escuelas, hospitales y centros de salud, en coordinación con la Secretaría de Educación del estado.

El Virus del Papiloma Humano es una de las principales causas de cáncer cervicouterino, una enfermedad prevenible mediante la vacunación oportuna. Flavio Carlos Rosado, secretario de Salud en Quintana Roo, subrayó que la vacuna es de alta sensibilidad y prioridad para la salud pública. “Exhortamos a la población blanco objetivo que se vaya a vacunar, porque este es un tema muy sensible”, declaró.

Además de la inmunización, se promueve la detección oportuna de cáncer cervicouterino:

-Mujeres de 25 a 34 años son invitadas a realizarse la prueba de papanicolaou.

-Mujeres de 35 a 64 años deben realizarse la prueba específica de VPH3.

Uno de los principales retos de la campaña es enfrentar los mitos que circulan en redes sociales sobre la vacuna. Las autoridades sanitarias han reforzado la comunicación con base en evidencia científica para aumentar la confianza de la población y reducir la resistencia a la aplicación de las dosis.

La campaña de vacunación contra el VPH en Quintana Roo representa un paso firme hacia la prevención de enfermedades graves en la población femenina joven. En un contexto donde la desinformación puede poner en riesgo la salud pública, el esfuerzo interinstitucional entre SESA y la Secretaría de Educación

Cancún busca récord Guinness con la torta de cochinita más larga

En una jornada que combinó tradición gastronómica, orgullo estudiantil y ambición internacional, la Universidad del Caribe (Unicaribe) celebró su 25 aniversario con la elaboración de la torta de cochinita pibil más larga del mundo: 300 metros de sabor yucateco que buscan ingresar al libro de los récords Guinness.

La monumental torta fue preparada por 150 estudiantes de la carrera de Gastronomía, bajo la dirección del chef Guillermo Álvarez. Para lograr esta proeza se utilizaron:

– 580 kilos de carne de cochinita pibil

– 1,100 piezas de pan

– 120 kilos de cebolla morada

– 13 kilos de chile habanero

La gobernadora Mara Lezama encabezó el evento y celebró el esfuerzo colectivo: “Hoy es un gran día porque vamos a romper el récord Guinness con la torta de cochinita más larga. Ellas y ellos son 150 estudiantes con el chef Guillermo Álvarez”, expresó durante la ceremonia.

Más allá del récord, el evento fue una muestra del compromiso académico y social de Unicaribe. “La Universidad del Caribe de Cancún es reconocida por su calidad académica, por esa vinculación con impacto social y porque forma profesionales con sentido ético, humanista y gran compromiso social”, destacó Lezama4.

La torta fue elaborada en el campus universitario, en presencia de autoridades, docentes, estudiantes y medios de comunicación. La producción se realizó durante horas intensas de trabajo, con el objetivo de fusionar la tradición regional con la innovación académica.

La torta de cochinita más larga no solo busca un lugar en los récords Guinness: busca colocar a Cancún y a Unicaribe en el mapa internacional como referentes de creatividad, colaboración y orgullo cultural. En tiempos donde la identidad local se diluye entre megaproyectos turísticos, este gesto culinario recuerda que el sabor también es resistencia, y que la educación puede ser tan sabrosa como transformadora.