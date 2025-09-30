QRoo garantiza inspecciones y verificaciones transparentes con un padrón de servidores públicos autorizados

Se busca inhibir actos de corrupción

La SABGOB presentó el “Padrón de Personas Servidoras Públicas con Actos de Molestia”

Chetumal.- Con el objetivo de inhibir actos de corrupción y fortalecer la cultura de la transparencia e integridad, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB), presentó el “Padrón de Personas Servidoras Públicas con Actos de Molestia”, durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo.

La titular de la SABGOB, Reyna Arceo Rosado explicó que, se ha desarrollado un sistema que registra a las y los servidores públicos que están autorizados para realizar actos de molestia, el cual funciona mediante el Núcleo Digital de Gobierno.

A través del Núcleo Digital de Gobierno se genera un tarjetón, mismo que debe ser portado por las personas servidoras públicas, que contiene un código QR que, al ser escaneado, da acceso a un apartado donde las y los ciudadanos pueden consultar si la persona servidora pública que se presenta para realizar alguna inspección está autorizada, además de permitir evaluar el desempeño o presentar una denuncia en el portal denuncia.qroo.gob.mx, en caso de que no se conduzca con probidad.

Por su parte, Alejandra Rodríguez Campíran, presidenta del Comité de Participación Ciudadana reconoció la labor de la SABGOB al implementar estas herramientas y mecanismos como el Núcleo Digital de Gobierno, que dan vida a la Política Anticorrupción del Estado.

Cabe mencionar que este sistema fue diseñado por personal de la Coordinación de Tecnologías de la Información de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y actualmente se trabaja en estrecha colaboración con todas las dependencias y entidades del Gobierno del Estado para alcanzar el objetivo de tener al cien por ciento el registro de inspectores.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso de impulsar un servicio público honesto, transparente y cercano a la ciudadanía, brindando herramientas innovadoras que fortalecen la confianza ciudadana y consolidan un gobierno de puertas abiertas como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa.