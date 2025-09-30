Movimiento Antorchista lucra con la miseria y las necesidades de La Laguna Chiconautla

Invasión de predios en el ex Lago de Texcoco

Ecatepec, Méx.- Habitantes de la colonia La Laguna Chiconautla se enfrentan no sólo a la marginación y carencia de servicios públicos, sino al uso político por parte de dirigentes del Movimiento Antorchista, que promovieron la invasión de estos predios no aptos para ser urbanizados, pues pertenecían al ex Lago de Texcoco.

El autollamado Movimiento Antorchista –antes Antorcha Popular-, junto con comuneros y ejidatarios, impulsó la venta irregular de terrenos ubicados en La Laguna Chiconautla, en los límites de Ecatepec con Acolman, donde personas de escasos recursos económicos compraron y construyeron viviendas, a pesar de no contar con los servicios públicos básicos, como drenaje y agua potable.

Entre los dirigentes antorchistas de La Laguna Chiconautla destaca Susana García Esparza, quien nunca logró mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad, a quienes la organización exigía “aportaciones” diversas, supuestamente para realizar obras y acciones de beneficio comunitario.

García Esparza fue regidora durante la administración del ex alcalde Indalecio Ríos y posteriormente se desempeñó como directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG) de Ecatepec, en el gobierno del ex alcalde Fernando Vilchis Contreras, sobre quien pesan múltiples señalamientos de irregularidades cometidas durante su gestión,

A pesar de ello, las condiciones de vida de los habitantes de La Laguna Chiconautla no mejoraron y, por el contrario, se agravaron por el olvido del entonces gobierno municipal y de los propios dirigentes de esa organización social. En seis años de gobierno, Vilchis Contreras ni siquiera visitó la comunidad y muchos menos hubo obra pública.

Actualmente, los mismos líderes antorchistas que olvidaron a La Laguna Chiconautla promueven, de nueva cuenta, protestas y manifestaciones contra el gobierno municipal, pese a que ellos impulsaron la invasión de los terrenos y lucraron –y continúan lucrando- con las necesidades de los pobladores.