En el Edomex se construye un gobierno honesto: Paulo Lara

“Confianza social en las instituciones”

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx. – A la vista de todos, la gobernadora Delfina Gómez sigue construyendo un gobierno cercano y honesto. Ha realizado acciones que no ocurría en décadas, con administraciones que solo simulaban trabajar y engañaban a las y los mexiquenses.

Afirmó lo anterior el quinto regidor Paulo Lara Zaavedra, luego de señalar que «la estrategia implementada por la maestra Delfina Gómez, ha permitido consolidar un gobierno de puertas abiertas, cercano a la ciudadanía, fortaleciendo la confianza social en las instituciones», dijo.

El representante popular reconoció que a través de la Secretaría de la Contraloría, se realizaron 21 mil 744 acciones de control, entre auditorías, inspecciones y certificaciones.

Estas medidas permitieron reducir en más del 70 por ciento el monto observado por irregularidades en el uso de recursos públicos.

El regidor morenista destacó que la gobernadora reconoció al Congreso mexiquense por el respaldo brindado a su administración, por lo que agradeció a las y los diputados locales la aprobación, por unanimidad del Presupuesto de Egresos 2025, así como del 90 por ciento de las 102 iniciativas que envió para su deliberación.

Asimismo, Paulo Lara dijo que a dos años de haber asumido la administración estatal, la gobernadora mexiquense hizo un llamado a la rendición de cuentas con apego a la transparencia, destacando que los avances reportados son resultado de una gestión cercana a la ciudadanía, con un enfoque centrado en el bienestar social.

Finalmente, puntualizó que en su mensaje, la mandataria mexiquense subrayó el impacto positivo de los programas sociales en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento del empleo formal en el estado.