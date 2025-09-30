PAN: baches afectan a millones de automovilistas mexiquenses

Demanda Anuar Azar elevar presupuesto

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Una vez más, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, demandó aumentar la asignación presupuestal a la Junta de Caminos del 0.82% al 2% del total estatal, lo que representaría una inversión de 4,570 millones de pesos para atender el deterioro vial que afecta a millones de mexiquenses.

“Las avenidas del Estado de México nunca habían estado tan destruidas como ahora. En 45 años no se había visto este nivel de abandono”, denunció Azar Figueroa, acompañado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, legisladores locales y federales.

Mientras tanto, el grupo parlamentario del PAN solicitó al órgano de auditoría una revisión exhaustiva del programa “Bachetón”, que recibió 199 millones de pesos para rehabilitar 91 kilómetros de vialidades, pero que, según los legisladores, no muestra avances visibles.

Un estudio reciente reveló que el 61% de los automovilistas cambia de ruta por el mal estado de las calles y un 13% ha gastado más de mil pesos en reparaciones por daños causados por baches.

En otro orden de ideas, Azar Figueroa subrayó que el Estado de México concentra el 29.5% de las denuncias por extorsión en el país, con tres mil 439 casos registrados en 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Este problema, antes rural, ahora golpea con fuerza al Valle de México y al Valle de Toluca”, advirtió.