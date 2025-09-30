Gobierno de Atizapán impulsa la reforestación

Atizapán de Zaragoza, Méx.- En un esfuerzo por recuperar y embellecer los espacios naturales del municipio, el gobierno, a través de la Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de reforestación. Por instrucciones del presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas se tiene como meta la plantación de 10,000 árboles de especies endémicas en una primera etapa.El Coordinador Municipal de Protección Civil y Medio Ambiente, Héctor Elorriaga Mejía, destacó que el objetivo principal de estas acciones es “recuperar nuestro entorno sustentable”. Señaló que con el tiempo, algunos árboles que no eran nativos de la zona han ido dañando el ecosistema, por lo que esta campaña busca revertir ese efecto y “volver a recuperar este Atizapán sustentable”.

Durante esta fase inicial, se plantarán alrededor de 10,000 ejemplares de especies como cedro blanco, pino greggii y magnolias, las cuales, además de ser adecuadas para la región, «embellecen el entorno del lugar». Es importante resaltar que todos los árboles provienen del vivero municipal, lo que garantiza su calidad y adaptación.

Pedro Rodríguez Villegas, junto a su esposa y presidenta honoraria del DIF Municipal, Paty Arévalo, destacó la entusiasta participación de la ciudadanía en estas jornadas. Haciendo un llamado a la acción colectiva.