2000’s X Siempre, Matute y Fuerza Guerrera: Un Fin De Semana Espectacular

A cargo de BOBO Producciones

Tres eventos que marcaron la identidad y los recuerdos de miles de fans

El 27 de septiembre reunió a miles de personas en dos escenarios distintos, pero con la misma fuerza: la música como puente de recuerdos y emociones. Mientras en la Arena CDMX se vivía el adiós de 2000’s X Siempre, en Pachuca la Feria de San Francisco celebraba la presentación de Matute en el Mega Domo de las Estrellas.

El show “2000’s X Siempre ¡por última vez!” se convirtió en un reencuentro con las canciones que marcaron la infancia y adolescencia de toda una generación. Martín Ricca, Cómplices (Roberto Marín, Naidelyn Navarrete, Grisel Margarita, Martha Sabrina y Ramiro Torres, las Divinas de Atrévete a Soñar (Roxana Puente y Nashla), La Nueva Banda (Gaby Sánchez, Lalo Brito, Brissia, Yurem, Fer Arozqueta y Tayde), Miguel Martínez e Imanol abrieron la noche interpretando “Amigos X Siempre”.

El público dosmilero tuvo oportunidad de disfrutar de invitados especiales interpretando grandes temas como: Adriana Ahumada con “Te Quise Tanto”, Santiago Mirabent con “De Pocas Pulgas”, Grupo Play con “Días que No Vuelven”, Fabián Chávez con “Ha Llegado a Mí el Amor”, Laura Esquivel con “Y Ahora Qué” y el elenco de High School Musical: El Desafío con “El Verano Terminó”.

La noche estuvo llena de momentos memorables como la unión de Divinas y Populares sobre el escenario, Laura Esquivel a dueto con Ricca, HSM El Desafío contagiando su energía, Imanol con “Como Canica” o la interpretación de “Alegrijes y Rebujos” por Miguel Martínez que causó gran revuelo entre los fans.

El recorrido musical incluyó tanto temas de telenovelas infantiles como éxitos de los 2000’s que permanecen en la memoria colectiva. Con clásicos como “Tú, Tú, Tú” y “Cómplices al Rescate” se demostró que esas canciones aún resuenan con fuerza, siendo himnos de toda una generación. El cierre llegó con todo el elenco y los invitados interpretando “Sapito”, logrando hacer bailar a la Arena completa.

MATUTE – FERIA DE SAN FRANCISCO, PACHUCA

Ese mismo sábado, la Feria de San Francisco recibió a Matute en el Mega Domo de las Estrellas. La banda llevó a Pachuca su energía característica y un repertorio que revive la inolvidable música de los ochentas.

El público disfrutó de un concierto en el que cada canción despertó recuerdos y emociones.

La fuerza de Matute sobre el escenario reafirmó su capacidad de conectar a diferentes generaciones, uniendo a fans de toda la vida con audiencias que descubren en su propuesta un puente entre pasado y presente.

FUERZA GUERRERA – LA ÚLTIMA CAÍDA ARENA CDMX

El 28 de septiembre, la Arena CDMX vibró con La Última Caída: la despedida de Fuerza Guerrera tras 47 años de carrera. El “Mosco de la Merced” subió por última vez al cuadrilátero acompañado de DMT Azul y el Hijo del Solitario para enfrentar a Blue Demon Jr., Tinieblas Jr. y Silver King Jr., quien llegó junto a Aluche. El combate estelar se definió con polémica: un descuido de Blue Demon Jr. permitió al experimentado rudo ejecutar un faul y cerrar con un potente lazo al cuello, llevándose la victoria final de su trayectoria.

La velada incluyó cinco luchas adicionales que encendieron al público. En la batalla de familias, la Dinastía Alvarado, Dralístico, Bestia del Ring y Rush, se enfrentó a la Familia Real compuesta por L.A. Park, su hijo y L.A. Park Jr., en un choque de legado y orgullo. La Copa Dinastías tuvo sobre el ring a la Hija de Fuerza Guerrera y Forneo contra Muñeca de Plata y Brazo Cibernético, además de Lolita e Hijo de Pirata Morgan, quienes hicieron vibrar a los asistentes con su talento.

La lucha de poder mostró la rudeza de Pig Destroyer y Pig Destructor frente a Fresero Jr. y Demonio Infernal, quienes dieron una probada de su estilo extremo para imponerse también a Capo del Norte y Capo del Sur. En la lucha de cuatro esquinas, Arez, Toxin, Bendito y Látigo protagonizaron un duelo dinámico que mantuvo al público al filo de la butaca. Y para abrir la función, Spaider Fly y Noisy Boy enfrentaron a Visionario Kid y Torito y Sol en una contienda aérea llena de destreza.

Fue una noche de adrenalina, legado y emociones insuperables, donde el público despidió a una de las figuras más representativas de la lucha libre mexicana.

El último fin de semana de septiembre quedará en la memoria como un recordatorio de que música y lucha libre son más que entretenimiento: son parte de nuestra identidad cultural.