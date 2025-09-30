Avanzan México y Francia en alianza sobre sistemas de cuidado infantil

En Foro Mundial de Seguridad Social

En el marco del Foro Mundial de Seguridad Social (WSSF) 2025 realizado en Malasia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, se reunió con representantes de la delegación de Francia, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas naciones en materia de cuidado infantil.

Durante el encuentro, la delegación mexicana presentó el modelo de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este sistema busca garantizar la atención, educación y bienestar de niñas y niños en México, responder a las necesidades de las familias y promover el desarrollo integral de la infancia.

Las autoridades de ambos países coincidieron en la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas para avanzar hacia una alianza que contribuya a robustecer el sistema de cuidados. La delegación francesa mostró interés en el modelo mexicano y reconoció su potencial para mejorar las condiciones de vida de la niñez.

La reunión representa un paso significativo para estrechar vínculos internacionales y promover políticas públicas que aseguren el derecho de niñas y niños a recibir atención, educación y protección de calidad.