Cae el número de turistas mexicanos a Estados Unidos

La peor captación desde la pandemia de Covid

Cada vez hay más asientos vacíos en los vuelos por la política migratoria de Trump

Estados Unidos ha sido históricamente el país más visitado por los mexicanos, pues su economía lo vuelve ideal para algunas familias que buscan mejorar su calidad de vida, pero esto está cambiando de manera radical, pues debido a las políticas anti migratorias del presidente Donald Trump, cada vez hay más asientos vacíos en los vuelos que llegan a Estados Unidos.

En 2019 un total de 18 millones 328 mil mexicanos viajaron a Estados Unidos. Para 2024, ese número bajó en 1.3 millones. Fueron 16 millones 990 mil el año pasado. Para el 2025, la proyección es que el número caiga un 5.1% adicional, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés).

La caída del 2025 se debe a “un cambio de sentimientos, que está siendo influenciado por los cambios recientes en las políticas comerciales”, explica el máximo organismo privado del turismo a escala internacional.

Los turistas mexicanos no son los únicos que han cambiado de actitud frente al mercado estadounidense. El caso de los canadienses es más drástico. La proyección es que habrá una reducción de 20.2% en el número de canadienses que viajarán a Estados Unidos en el 2025.

Esto quiere decir 4 millones 200 mil visitantes menos de parte del país que aporta más turismo a Estados Unidos. En vez de 20 millones 241 mil, llegarán apenas un poco más de 16 millones.

Este desplome de los turistas de América del Norte hacia Estados Unidos provocará que este país tenga el peor desempeño en captación de turistas internacionales desde la pandemia de Covid-19.

Esto es debido a la fuerte dependencia de Estados Unidos, respecto a sus vecinos de América del Norte. Entre Canadá y México aportan 49% de los visitantes internacionales que llegan a territorio estadounidense.

El reporte del WTTC sobre el impacto del sector turismo pone en la balanza los eventos deportivos internacionales que albergará Estados Unidos. El Campeonato Mundial de Futbol en 2026 y las Olimpiadas en el 2028.

Sin entrar en detalles, el organismo proyecta una caída de 6.9% en los ingresos provenientes de los turistas internacionales. Se trata del único caso de caída, entre los mayores países turísticos del mundo. Como referencia, el turismo global crecerá 6.7% en 2025.

Los niveles que tuvo Estados Unidos en 2019 no se recuperaran hasta 2031, estima el WTTC. Esto, a pesar de las fuertes inversiones de capital, que serán de 235 y 245 mil millones de dólares en 2024 y 2025.

Aerolíneas confirman el impacto

La industria aérea internacional enfrenta una disminución en la demanda de vuelos hacia y desde Estados Unidos tras la aplicación de políticas migratorias más estrictas bajo el gobierno nacional, según reportes recopilados por Newsweek.

La situación afecta tanto a pasajeros extranjeros como a quienes viajan con visas estadounidenses y repercute directamente en las operaciones de compañías y el turismo internacional.

Las aerolíneas observan un contexto de mayor control fronterizo y de cambios normativos, determinando incertidumbre sobre el flujo de viajeros que buscan ingresar al territorio norteamericano.

De acuerdo con información obtenida por Newsweek, desde enero, fecha de inicio del segundo mandato presidencial de Trump, se han reportado aumentos en las detenciones, interrogatorios y deportaciones.

Son frecuentes los casos en los que viajeros son detenidos para la revisión de sus teléfonos y dispositivos electrónicos por parte de los Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Estudiantes, los más afectados

Entre los pasajeros habituales, los estudiantes internacionales aparecen como uno de los grupos más afectados por las nuevas restricciones y revisiones implementadas. Las modificaciones normativas y los procedimientos de revisión de dispositivos electrónicos motivan que un número creciente de potenciales viajeros cancele o reconsidere sus viajes.

En este contexto, la abogada Natalia Polukhtin, fundadora de la firma de inmigración Global Practice en Arizona, afirmó a Newsweek que ha observado en sus clientes “una disminución notable de viajes transfronterizos”. Según la especialista, muchos “se abstienen de viajar o eligen otras jurisdicciones para reuniones de negocios, movidos por la precaución”.

Las cifras que preocupan

Pérdidas económicas: El World Travel and Tourism Council proyecta que Estados Unidos perderá $12,500 millones de dólares en gasto de visitantes internacionales este año 2025.

Caída de visitantes: Según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de EU, la llegada de viajeros extranjeros a aeropuertos estadounidenses cayó un 3.8% en los primeros siete meses de 2025 en comparación con 2024. Esto se traduce en 1.3 millones de personas menos, detalla The Economist.

Una excepción negativa: La firma de análisis Oxford Economics proyecta que EU será el único país importante que experimentará este tipo de declive en 2025, mientras el turismo global se recupera.