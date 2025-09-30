Gobernadora Delfina Gómez supervisa acciones de apoyo en Neza ante lluvias

Prioridad, que ninguna familia espere sin atención

Anunció que las clases seguirán en línea la próxima semana para garantizar un regreso seguro

Nezahualcóyotl, Estado de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió al municipio de Nezahualcóyotl para supervisar la atención a la población afectada por las intensas lluvias, donde se reportaron daños en 110 calles, más de mil viviendas y 10 escuelas en seis colonias, principalmente en Vicente Villada y Las Águilas.

En reunión en el Centro de Mando de Protección Civil, la Maestra Delfina Gómez subrayó que, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el apoyo de Protección Civil estatal, CONAGUA, CAEM y autoridades municipales, ninguna familia tendrá que esperar para recibir apoyos, al tiempo que constató las acciones inmediatas de limpieza, saneamiento y levantamiento de censos para canalizar la ayuda de manera puntual.

En total, 22 equipos especializados trabajan en la zona para atender las afectaciones en calles y viviendas.

Tras la reunión, la Gobernadora Delfina Gómez recorrió diversas colonias de Nezahualcóyotl para supervisar directamente los trabajos y escuchar a las y los vecinos.

GEM y Gobierno de México refuerzan apoyos

En un mensaje a medios, la gobernadora Gómez Álvarez informó que mientras concluyen los trabajos de desalojo de agua, limpieza y desinfección en Nezahualcóyotl, las clases continuarán en línea la próxima semana para garantizar un regreso seguro a las aulas y que los alumnos no interrumpan sus actividades académicas. La mandataria detalló que, en coordinación con el Gobierno de México, se entregarán apoyos alimentarios, atención médica y de salud mental, así como campañas de vacunación y cuidado animal para las familias afectadas.

La Secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, destacó que más de 450 servidores públicos realizan un censo casa por casa para registrar daños en viviendas y bienes, con el fin de que toda familia reciba apoyo sin necesidad de acudir a módulos; el censo se levantará en todos los hogares afectados.

El Director General de Conagua, Efraín Morales López, informó que operan 53 equipos de bombeo y 20 pipas, lo que redujo de 112 a 29 las calles afectadas. Aseguró que permanecerán en la zona hasta desalojar completamente el agua. Posteriormente iniciará la desinfección en calles, patios y viviendas, además de trabajar en una solución definitiva como el colector de Chalco.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo explicó que la lluvia superó los 90 milímetros -equivalente a la que cae en un mes- y afectó a cerca de ocho mil familias en colonias como José Vicente Villada, Loma Bonita, Reforma, Constitución, Águilas, Agua Azul, Metropolitana, Evolución y Vergel.

Finalmente, la gobernadora agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación de los tres niveles de gobierno, al subrayar que la prioridad es proteger la salud y seguridad de las familias y ofrecer soluciones de fondo frente a las inundaciones.