OCESA, entre las compañías con mejor reputación

Reconocida por Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco),

Reafirma su compromiso de continuar elevando los más altos estándares en servicio, seguridad, innovación y sostenibilidad.

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), uno de los principales referentes de evaluación reputacional en Iberoamérica, ha reconocido a OCESA entre las empresas con mejor reputación en México, destacando su liderazgo y compromiso con la excelencia en la industria del entretenimiento en vivo.

Merco se distingue por su metodología independiente, transparente y rigurosa, que evalúa a las compañías a partir de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Su prestigio lo ha posicionado como un estándar confiable tanto para la comunidad empresarial como para la sociedad en general.

Para OCESA, este reconocimiento es un reflejo del propósito que ha guiado a la compañía desde su fundación: crear experiencias de entretenimiento en vivo que conecten a los fans con sus artistas favoritos, generando vínculos emocionales profundos con millones de personas. Al mismo tiempo, representa la consolidación de relaciones de confianza con aliados estratégicos, artistas, patrocinadores y comunidades en México y América Latina

Como uno de los promotores líderes de conciertos, festivales y espectáculos en vivo en el país, OCESA reafirma su compromiso de continuar elevando los más altos estándares en servicio, seguridad, innovación y sostenibilidad. La compañía seguirá trabajando para fortalecer su impacto positivo en la sociedad, generar valor compartido con sus grupos de interés y contribuir al desarrollo económico y cultural de las ciudades donde opera.

OCESA es la empresa de entretenimiento en vivo líder en México y desde 2019, forma parte de Live Nation Entertainment, la empresa promotora de eventos más grande y reconocida a nivel mundial.