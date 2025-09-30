LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PRESENTA PROGRAMA CONMEMORATIVO POR EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Cineteca Nacional Chapultepec, el Centro de la Imagen y el Complejo Cultural Los Pinos ofrecerán varias actividades como exposiciones, ciclos de cine y talleres

La programación de Radio Educación y Canal 22 del jueves 2 de octubre se enfocará a la difusión de documentales, programas especiales, cápsulas testimoniales, entre otros materiales

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México presenta un programa especial que conmemora la trascendencia histórica del Movimiento estudiantil de 1968, así como para rendir honor, a 57 años, a todas sus víctimas, a través de exposiciones, proyecciones de cine, talleres, conversatorios y programas radiofónicos y televisivos, entre otras actividades.

Por ejemplo, a partir del 2 de octubre, el sitio y las redes sociales del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM) albergarán y difundirán materiales digitales, artículos, cápsulas, pódcast, libros y documentos históricos relacionados a la fecha; mientras que, en colaboración con el Centro de la Imagen, a partir del sábado 4 de octubre una selección de su archivo fotográfico se expondrá en la muestra “Ecos de 1968: imágenes para no olvidar”, que se abrirá en el recinto de la Ciudadela.

La Cineteca Nacional Chapultepec ofrecerá un ciclo de cine especial del 2 al 9 de octubre, con funciones diarias a las 18 h en la Sala 1, mismo que empezará con

Rojo Amanecer, película dirigida por Jorge Fons y una de las más representativas sobre la masacre en la Plaza de las Tres Culturas.

Continúa el ciclo el 3 de octubre con No nos moverán, de Pierre Saint -Martin, película que aborda los estragos de la noche de Tlatelolco y por la que su protagonista Luisa Huertas se levantó con la estatuilla en la reciente edición de los premios Ariel. El sábado 4 se proyecta El Grito. México 1969, de Leobardo López Arretche; el domingo 5, Historia de un movimiento de Óscar Menéndez; el lunes 6 de octubre, El memorial del 68, de Nicolás Echeverría; el martes 7, Olimpia, de José Manuel Cravioto; el miércoles 8 ¿De qué lado estás?, de Eva López Sánchez, y el jueves 9 de octubre, Canoa de Felipe Cazals.

Olimpia, de Cravioto, también se proyectará el sábado 4 de octubre a las 17 h en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos, recinto en el que también se realizará un taller de grabado titulado «Ni perdón, ni olvido» el domingo 5 de octubre en la Cabaña 2.

Por su parte, la Fonoteca Nacional presentará un podcast conmemorativo, creado a partir de documentos sonoros de la época y audios testimoniales resguardados en el acervo de la institución, que se publicará el 2 de octubre en sus perfiles en plataformas digitales.

Radio Educación transmitirá programas especiales a partir de hoy, lunes 29 de septiembre, hasta el viernes 3 de octubre, como Por los senderos del 68, una serie capsular testimonial con las voces de protagonistas del movimiento y la tragedia, así como una investigación de noticiarios Pulso, mismos que se podrán escuchar en Cultura 96.5 FM, Cultura 1060 AM, Cultura Yucatán 107.9 FM y Cultura Sonora 104.3 FM; los horarios se pueden consultar en sus redes sociales.

En el ámbito televisivo, el Canal Veintidós preparó una programación especial que incluye la transmisión del documental Memoria viva de ciertos días: 2 de octubre de 1968 Movimiento, y los programas El movimiento estudiantil de 1968, Luz de memoria: Los sesenta antes de México 68 – VI y Memoria del 68, entre otros que se verán el jueves 2 de octubre, junto a cápsulas creadas a partir del poema Memorial de Tlatelolco, de la escritora Rosario Castellanos.

La Dirección General de Bibliotecas realizará el miércoles 1 de octubre a las 17 h el recorrido “Relatos del 68”, que partirá de la Biblioteca Vasconcelos, visitará lugares que marcaron la lucha del movimiento estudiantil y terminará en la misma Vasconcelos con la exhibición del documental Los rollos perdidos, dirigido por Gibrán Bazán.

Para conocer más actividades en torno a la conmemoración del 2 de octubre de 1968, se pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Cultura en X (@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).