Pierde el aeropuerto internacional de Tulum 40% de conectividad

Se encienden las alertas

Aerolíneas como Avianca y Copa Airlines han retirado operaciones, otras han disminuido frecuencias

Hace casi 2 años, varias aerolíneas, nacionales y extranjeras, mostraban interés en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum, en Quintana Roo. Había muchas expectativas… se mostraba interés, pero paulatinamente van emigrando al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Actualmente, la terminal aérea inaugurada el 1 de diciembre de 2023, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una severa caída en su conectividad aérea, con una reducción de 30 a 40 por ciento en rutas internacionales.

Según expertos en aviación, el megaproyecto que tuvo una inversión de 3 mil 200 millones de pesos y que fue diseñado para movilizar hasta cuatro millones de pasajeros al año; hoy apenas supera los 2 millones.

Se pensó que sería un eje para descentralizar el turismo en la península de Yucatán; sin embargo, aerolíneas como Avianca y Copa Airlines han retirado por completo sus operaciones, y otras como Delta, United y American Airlines han disminuido sus frecuencias.

Baja oferta de transporte terrestre

“Como consecuencia de esta migración (hacia el aeropuerto de Cancún) o suspensión de operaciones, hay dos grandes problemas en el aeropuerto de Tulum; el primero, que hay una baja oferta de transporte terrestre. Es el mismo problema que padece el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según al especialista Carlos Torres.

Como segundo gran problema son “los tiempos de traslado entre el aeropuerto y todo lo que es la zona hotelera; diría que es la gran diferencia en la comercialización, es que Tulum como destino es muy bien localizado en los equipos comerciales de todas las aerolíneas internacionales, está bien posicionado como destino, pero al paso de la operación de los distintos meses, estos dos temas, la baja oferta de transporte terrestre y los tiempos de traslado, han venido complicando la operación de las aerolíneas y ahí ha radicado la principal razón por la que han disminuido sus vuelos”, dijo.

Sin embargo, considera que no peligra la viabilidad del aeropuerto, pero sí desmotiva por lo que se había logrado con la construcción de los dos aeropuertos. “El aeropuerto de Tulum había anunciado incentivos en el cobro de las tasas aeroportuarias, el TUA, incluso del 40%; había disminuido algunos otros costos que les cobra a las aerolíneas.

¿Qué quiere decir esto? El aeropuerto había implementado estas acciones; la labor de comercialización y el tema de conectividad le está pasando factura al aeropuerto de Tulum, que ha disminuido entre 30% y 40% respecto de los primeros meses de operación después de que se inauguró”, aseguró Torres.

Mencionó que las tres grandes aerolíneas estadounidenses como American, Delta y United han disminuido sus operaciones. “Siguen volando al aeropuerto de Tulum, pero han disminuido el número de frecuencias y otras definitivamente suspendieron sus operaciones, como es el caso de Avianca y Copa, que son aerolíneas latinoamericanas importantes, una de bajo costo de Estados Unidos que es Spirit e incluso una de Alemania que es subsidiaria de Lufthansa que volaba desde Frankfurt y que deja de operar en esta próxima temporada de invierno”, explicó Torres.

También señaló las ventajas competitivas que está dando el aeropuerto de Cancún. “Muchas otras aerolíneas habían mostrado interés, pero paulatinamente han ido migrando al aeropuerto de Cancún, pues Cancún también ha establecido una política agresiva para regresar a algunas de estas aerolíneas y, por otro lado, algunas que han decidido definitivamente suspendieron sus frecuencias o sus operaciones”, comentó Torres.

La pérdida de conectividad ha encendido alertas entre empresarios y autoridades del sector turístico, quienes advierten que, de no atenderse los problemas de movilidad y promoción, el aeropuerto podría enfrentar nuevas reducciones, afectando a prestadores de servicios locales y a la estrategia de diversificación turística estatal.

En su momento, el exsecretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, reconoció que “el aeropuerto recibió una alta inversión” y que “la conectividad terrestre debe fortalecerse para que cumpla su propósito de impulsar el turismo en el sur de Quintana Roo”.

Ubicación del aeropuerto internacional

El Aeropuerto Internacional de Tulum, oficialmente Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, se encuentra a unos 20 kilómetros al suroeste de Tulum, y fue inaugurado el 1 de diciembre de 2023 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue construido en un predio de mil 200 hectáreas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, y tiene capacidad para dar servicio a cuatro millones de personas.

Es la segunda terminal aérea más grande de la Península de Yucatán, solo por detrás del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Su ubicación exacta es en el kilómetro 201 de la Carretera Federal 307, ejido Chunyaxché, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y es el aeropuerto más cercano a Chichén Itzá, una de las zonas arqueológicas de México más visitadas al año, tanto por turistas internacionales como mexicanos.