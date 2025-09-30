Gobierno de México reivindica, reconoce y revalora a Malintzin y a las mujeres indígenas

Con “Mujeres del maíz”

Las actividades se desarrollarán de octubre a diciembre, anuncia CSP

En el marco del Día Internacional de la Traducción y del Año de la Mujer Indígena, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y Secretaría de las Mujeres, presentó Mujeres del maíz, eventos y actividades que se desarrollarán, de octubre a diciembre, para reflexionar sobre el papel de Malintzin o “La Malinche” y de las mujeres indígenas del pasado, del presente y del futuro.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que esta serie de actividades tiene como objetivo reivindicar, reconocer y revalorar a las mujeres de los pueblos originarios, al igual que el papel de Malintizin, quien ha sido configurada como “la traidora” desde el siglo XX particularmente en obras como el “Laberinto de la Soledad” de Octavio Paz.

“Se van a desarrollar de aquí a diciembre. Revalorando, reconociendo, reivindicando de una manera distinta a Malintzin, pero no solo a ella, sino a todas las mujeres indígenas de antes, de ahora y de después”, destacó en la conferencia matutina: “La mañaneras del pueblo”.

María del Carmen Álvarez, mujer chichimeca guachichil, informó las actividades que se llevarán a cabo:

Muestra de danza: Danza de la Malinche, en el Zócalo, el 12 de octubre

Foro: ¡Qué traidora ni qué la chingada! ¿Quién es Malintzin?, en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, el 19 de octubre.

Coloquio internacional: Malintzin: Mujer palabra, en el Palacio de Bellas Artes, el 27 de noviembre, organizado por la Secretaría de Cultura.

Folleto digital de las 400 mujeres, por la Secretaría de las Mujeres.

ápsulas de Canal 22.

9 capítulos de cápsulas de radio, producidos por Radio Educación.

Radios Comunitarias por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Marisela González González, aseguró que las mujeres indígenas han superado, a través de los años, una serie de obstáculos, por ello, es indispensable que a través de su voz se conozca su lengua y se reivindiquen cada uno de sus derechos.

En la conferencia matutina, leyeron la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, que ha sido traducida a 35 lenguas originarias: Angélica González Pinillos en náhuatl; Teresa de Jesús Ríos García en mazateco; Marisela González González en otomí; Jéssica Guadalupe Espicio Sebastián en p’urhépecha; Lucía Eugenio Bibiano en popoluca; María del Carmen Álvarez Juárez en chichimeco; María Arcelia Rodríguez Torres en yokot´an; Agustina del Carmen Tah Pech en maya y Dulce Belem Romero Castillo en yaqui.

Terminó plazo para que farmacéuticas cumplan contratos

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que acabó el plazo que las empresas farmacéuticas que obtuvieron los contratos cumplan con la entrega de medicamentos porque a partir de hoy, la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comenzará a sancionarlas por incumplimiento.

Dijo que las secretarías de Salud y de Hacienda están revisando el cumplimiento de lo estipulado en los contratos que obtuvieron para dar seguimiento a su cumplimiento, pues tenían hasta el 30 de septiembre para entregar los medicamentos.

Sin embargo, tras reconocer que en algunos casos hay adeudos que se están verificando para concretar los pagos correspondientes, esto no es ninguna justificación para que hagan entrega de los nuevos contratos. En los contratos no se establece que si el gobierno tiene adeudos ellos estarán en posibilidades de no cumplir con estas nuevas entregas.

Sheinbaum Pardo aseveró que son procesos independientes, pues se está en la revisión de los adeudos pero en su caso, si no cumplen con los nuevos contratos, se les sancionará.

Por otro lado, descartó que el kit de medicamentos básicos que se entregan en las rutas de la salud sean improvisados, pues fue una definición de médicos expertos, encabezados por el secretario de Salud, David Kershenobich , uno de los más reconocidos en el país.

Reformas para regular transporte de sustancias peligrosas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este jueves presentarán las reformas legales que regularán el transporte de sustancias peligrosas y explosivas, como consecuencia del accidente registrado recientemente con una pipa que transportaba gas cuya explosión provocó una treintena de muertos. Adelantó que acudirán los titulares de las secretarías de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Durante su conferencia dijo que están respaldando al gobierno de la Ciudad de México en la atención a las víctimas del accidente pero mencionó que corresponde a las autoridades capitalinas, dar cauce a las demandas de los familiares de las víctimas .

Aseveró que si en algunos casos, estos quieren alcanzar un acuerdo reparatorio, corresponde a la Fiscalía General de Justicia capitalina determinar los términos de estos acuerdos, esto es, los montos de indemnizaciones y los términos de la reparación integral.

Sobre eventuales sanciones a la empresa, dijo que los primeros peritajes arrojaron que la causa del accidente fue el exceso de velocidad a la que iba esta unidad, pero sí de las indagaciones que realice la fiscalía capitalina se desprende responsabilidades de la empresa pues se tendrá que determinar en su momento por las autoridades correspondientes , capitalinas o federales.

Salinas Pliego “quiere politizar su deuda”: CSP

Sobre el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que “quiere politizar su deuda (al fisco), las deudas no se politizan, se pagan. ¡Así de sencillo!”.

La jefa del Ejecutivo reveló que las personas con las que el dueño de Grupo Salinas tiene adeudos en Estados Unidos le enviaron una carta para solicitarle una reunión y exponer el caso. Adelantó que la próxima semana recibirá a estas personas.

Subrayó que la deuda fiscal en México del dueño de Grupo Salinas, al menos en los casos que están por llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asciende a 48 mil millones de pesos.

Interrogada por la entrevista que el empresario ofreció ayer a una cadena televisiva de Estados Unidos, la mandataria refirió: “Él quiere jugar al papel de la víctima, cuando no tiene nada qué ver con eso. Y además, cómo ir a Estados Unidos si tiene una televisora que habla todos los días en contra del gobierno? ¿Cómo ahora ir a Estados Unidos, a decir mentiras, además mentiras?”.

Resaltó que el propietario de Tv Azteca “debe aquí y debe allá. Ayer recibí una carta de las personas a las que le debe allá en Estados Unidos, porque quieren reunirse conmigo. Debe aquí, debe allá y acullá.

“Y entonces, quiere politizar este asunto. El que no esté de acuerdo con nosotros es su derecho, pero debe cumplir con las normas, con la ley, es todo lo que decimos en todos los sentidos. Ahora yendo a Fox News a decir mentiras, además en Estados Unidos, donde tiene deudas”.