Participa Secretaría de Turismo de CDMX en la primera edición del Tianguis Turístico “México en China”

Asistieron delegaciones de siete entidades

Durante el evento se llevaron a cabo más de 140 reuniones de negocio, 21 de ellas encabezadas por el Gobierno capitalino con agencias, tour operadores y empresas tecnológicas

Por primera ocasión la Secretaría de Turismo del Gobierno de México en conjunto con la Embajada de México en China, realizaron el Tianguis Turístico de México en China, en Beijing; con la participación de siete entidades federativas de nuestro país, así como del Tren Maya y el Mundo Maya.

Al participar la delegación de Turismo de la Ciudad de México estuvo encabezada por Sectur, cuyo equipo fue conformado por la directora general de Competitividad Turística, Vanessa López González y el Coordinador de Estrategias de Mercadotecnia, Iván Israel Ruiz Vargas, quienes acudieron en representación de la titular Alejandra Frausto Guerrero, y quienes acompañados por agentes de viajes, contaron con una agenda robusta que permitió atender las reuniones oficiales y diplomáticas convocadas por la Secretaría de Turismo Federal y la Embajada con aerolíneas asiáticas y empresas de hospedaje; así como 21 citas de negocio con agencias de viajes, tour operadores y dos reuniones oficiales con las provincias de Shandong y Haidian.

Como resultado, se prospectan futuras firmas de convenio de colaboración en materia turística a corto plazo y se identificaron 11 agencias especializadas en viajes hacia la Ciudad de México, que se integrarán al pool de más de 45 agencias consolidado desde la participación de la capital en ITB China en mayo pasado. Este esfuerzo permitirá un seguimiento institucional coordinado desde el Instituto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo y el fortalecimiento de la cadena de valor del turismo en la capital con el turismo asiático.

Durante el segundo día del evento, la Ciudad de México ofreció una presentación de destino ante más de 80 agencias de viajes, donde se destacó la diversa oferta turística de la capital y la campaña “Ciudad de México, corazón grande” y se presentó la nueva guía turística de la CDMX en idioma chino mandarín.

Este espacio sirvió como antesala perfecta para el lanzamiento de las nuevas plataformas digitales y reforzó el posicionamiento de la Ciudad de México como un destino vibrante, hospitalario y con una oferta cultural única.

Como parte de la agenda de conferencias de este Tianguis Turístico, se realizó un panel sobre el Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Norteamérica, encabezado por la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; en el que la Directora General Vanessa López como representante de la SECTUR CDMX expuso las acciones y novedades que prepara el gobierno capitalino para recibir este evento de manera histórica como primera ciudad en la historia que recibe por tercera ocasión la inauguración de esta justa deportiva global.

Con su participación en el Tianguis Turístico México en China, la Ciudad de México reafirma su compromiso de fortalecer lazos con el mercado asiático y continuar impulsando la llegada de viajeros internacionales mediante estrategias de promoción innovadoras y alianzas estratégicas.