Fortalece Turismo de CDMX experiencias y promoción cultural en Tourism Expo Japan 2025

Celebrada en Aichi,

La delegación de la Ciudad de México participó con gran éxito en la Tourism Expo Japan 2025, celebrada en Aichi, una de las ferias turísticas más importantes de Asia-Pacífico organizada por la Asociación de Viajes y Turismo de Japón (JATA), agencias japonesas y la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO).

Durante la feria se concretaron más de 75 citas de negocios con tour operadores, agencias de viaje y socios estratégicos del sector turístico japonés, así como una intensa promoción hacia el mercado B2B y B2C, posicionando a la capital mexicana como un destino cultural, diverso y competitivo.

En el evento se atendió al público japonés, se compartió la riqueza cultural, histórica, gastronómica y urbana de la capital. Además, entre los logros se encuentra la firma de una carta de intención con Vive Frida Luxury Tour & DMC, encabezada por su CEO Milay Nogueira, para impulsar experiencias culturales vinculadas a Frida Kahlo en el mercado japonés; y otra con la empresa HIS (H.I.S. International Tours México), una de las agencias de viajes más importantes de Japón, para desarrollar acciones conjuntas de promoción turística.

Asimismo, se sostuvo una reunión con el Vicealcalde de Nagoya que permitió reforzar los lazos institucionales y el compromiso de ambas ciudades de cara al 50 aniversario de hermanamiento en 2028.

Entre los beneficios y próximos pasos se incluye el desarrollo de paquetes turísticos y rutas de conectividad entre Japón y la Ciudad de México, el impulso de la promoción cultural y artística con productos diferenciados como el Museo Casa Kahlo y experiencias inmersivas, así como la planeación de intercambios culturales, académicos y turísticos con Nagoya y la organización de un gran evento conmemorativo en 2028. También se dará seguimiento a los contactos generados en las citas de negocio, con el objetivo de transformarlos en colaboraciones comerciales de alto impacto.

“Participar en la Tourism Expo Japan en Aichi nos permitió mostrar la riqueza cultural, urbana y turística de la Ciudad de México al mercado japonés, y establecer alianzas estratégicas que refuerzan no solo la promoción turística, sino también el lazo de hermanamiento con Nagoya de cara al 2028”, afirmó Carlos Martínez, Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

La Tourism Expo Japan es uno de los foros de turismo más influyentes del mundo, donde se reúnen países, regiones, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas hoteleras y operadores para promover destinos internacionales. La edición 2025, celebrada en Aichi, marcó un hito al llevar el evento fuera de Tokio y Osaka, atrayendo a miles de profesionales del sector y visitantes.