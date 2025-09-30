Conmemora ISSSTE Día Mundial del Corazón con recital protagonizado por joven sobreviviente de cirugía

Exitosa operación en “López Mateos”

Se le implantó una válvula mecánica y hoy se encuentra en buen estado de salud y continúa bajo seguimiento del servicio de Cardiología

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, conmemoró el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón con un recital de violín a cargo del joven derechohabiente Miguel Omar Moreno, quien hace cuatro años fue sometido a una cirugía de corazón abierto en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”.

En el auditorio “Dr. Fernando Prieto Pérez” del nosocomio, el violinista de 24 años, quien es estudiante del Conservatorio Nacional de Música, agradeció al personal médico y de enfermería por haber realizado con éxito el procedimiento que le devolvió la salud y la oportunidad de seguir compartiendo su talento.

“No sé qué hubiera sido si el personal médico, de enfermería y también los de limpieza, si no hubieran sido tan amables, tan grandes seres humanos. La música es mi vida. (…) Con muchísimo gusto estoy aquí para agradecerles un poco con la música y con lo que yo amo hacer”, expresó.

De acuerdo con el jefe del Servicio de Cirugía Cardiotorácica, Luis Roberto Jiménez Hernández, el joven fue diagnosticado con una doble lesión en la válvula aórtica. El equipo médico realizó una cirugía de corazón abierto para implantar una válvula mecánica, con el objetivo de restablecer el correcto flujo de sangre.

“Fue una cirugía compleja, una cirugía larga que se dividió en dos momentos: uno de anestesia, que duró siete horas, mientras que la cirugía duró cinco. (…) Salió bastante bien. (…) La calidad de vida que presenta nuestro paciente es la deseada y todavía cuenta con su seguimiento por parte de Cardiología, donde le estamos revisando que esa válvula se mantenga en las condiciones óptimas”, compartió.

El jefe de Cardiología Pediátrica, Alberto Zárate Fuentes, destacó que gracias a la participación de todo el personal médico, de enfermería y administrativo, este procedimiento tuvo buenos resultados para el joven.

“La cirugía se realizó con un equipo multidisciplinario de cardiólogos pediatras, cardiólogos de adultos, que tienen diferentes subespecialidades: ecocardiografistas y electrofisiólogos. (…) Fue una red de equipo increíble”, subrayó.

Por su parte, la jefa del servicio de Cardiología del HR “Lic. Adolfo López Mateos”, Maribel Alvarado Montes de Oca, destacó que esta especialidad brinda al año atención oportuna a cerca de 100 pacientes.

“Nuestro servicio es un servicio joven, hemos tenido buenos resultados. Se operan aproximadamente 100 pacientes al año, más aparte los de urgencias. (…) Nuestra mentalidad es que siempre sea exitosa la vida de cada paciente”, remarcó.

Finalmente, la madre de Miguel Omar, Laura Balmaceda Sierra, aseguró que el trato que recibieron fue humano y profesional, por lo que agradeció al personal administrativo, doctores y enfermeras.

“Estuvimos aquí días y noches y todos fueron tan amables, tan humanos, tan profesionales que estamos agradecidos por todo lo que han hecho por mi hijo”, concluyó.