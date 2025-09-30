Se movilizan permisionarios de taxis del AICM para exigir la destitución de Moisés Magallanes

Subdirector de Terminal de Supervisión de Transportación Terrestre

Decenas de permisionarios y operadores de taxis autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se movilizaron dentro de las instalaciones de la terminal aérea capitalina para exigir a la Dirección General del AICM la destitución inmediata de Moisés Alfonso Magallanes, subdirector de Terminal de Supervisión de Transportación Terrestre.

Los permisionarios y operadores acusan que el funcionario incurre en una serie de permanentes violaciones a la ley y realiza actos de corrupción para favorecer abiertamente a empresas monopólicas de taxis dentro del aeropuerto, como el caso de Aerotaxi, acusada de despojar injustamente a permisionarios mexicanos en favor de pseudo empresarios extranjeros.

Los permisionarios, casi todos ellos de empresas pequeñas, así como algunas de mayor tamaño como Sitio 300, argumentaron que Magallanes ha venido haciendo una corrupta asignación de cajas de cobro en favor de empresas monopólicas dentro del aeropuerto, al tiempo que evidencia una clara falta de conocimiento en su trabajo, desconoce los términos de la Ley Federal de Competencia Económica e incluso afirma que no obedecerá las órdenes del actual director general del AICD, Juan José Padilla Olmos.

“Magallanes ha dicho abiertamente que no obedecerá ordenes de Padilla Olmos, ya que este funcionario no lo puso en su cargo, sino que llegó al Aeropuerto con el ex director general Carlos Velázquez Tiscareño, quien dejó su cargo en julio del año pasado”, aseguraron.

Cabe mencionar que las empresas permisionarias afectadas han pedido en diversas ocasiones a Moisés Magallanes que haga una investigación en la Comisión Federal de Competencia Económica para saber si existen indicios de monopolio en algunas las empresas permisionarias, misma que la propia Cofece negó que le hubiera sido solicitada oficialmente por dicho funcionario.

Los permisionarios y operadores de las empresas que se movilizaron dentro del aeropuerto, afirmaron que esto es una muestra más del desorden administrativo que tiene la Marina de México dentro de la terminal aérea de la CDMX y de la corrupción que prevalece en la misma, la cual por cierto no ha querido ser analizada ni micho menos combatida por ninguna autoridad del gobierno federal.