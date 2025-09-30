Suman 24 planteles de la UNAM en paro y con clases en línea

Amenazas digitales contra estudiantes

Solicitan intervención de la Policía Cibernética para rastrear el origen del mensaje y localizar a responsables

Ante las recientes amenazas digitales contra la comunidad estudiantil y previo a las protestas que se darán el próximo 2 de octubre, decenas de planteles y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se han sumado al paro y a la suspensión de actividades presenciales.

Este lunes, otras ocho entidades académicas decidieron suspender clases presenciales y mantenerlas en línea, algunas hasta el 3 o 4 de octubre y otras de manera indefinida. En tanto, los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) tendrán clases vía remota, mientras otras tres facultades acordaron paro total de actividades, hasta nuevo aviso.

Tras estas decisiones, ya son 10 facultades en paro total y ocho que migraron a clases en línea, mientras las facultades de Música y Ciencias mantienen paro activo.

Las facultades de Economía, Derecho, Química, Contaduría y Administración, Veterinaria, Sicología y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, así como los Colegios de Ciencias y Humanidades Naucalpan y Vallejo, determinaron efectuar las clases vía remota.

Hasta ahora, suman 24 planteles que, a través de redes sociales, anunciaron la cancelación de actividades académicas y administrativas, mientras que otras optaron por esquemas en línea y a distancia, como medida de prevención.

Con respecto a los planteles que han sido blanco de amenazas digitales, estos detallaron que han presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación legal y solicitaron la intervención de la Policía Cibernética para rastrear el origen del mensaje y localizar a los responsables.

Aunado a ello, señalaron que se mantendrán en comunicación permanente con las instancias centrales de la Universidad Nacional, que, dijeron, colaboran estrechamente para reforzar las medidas de seguridad en los planteles.

Además, destacaron que la colaboración de cada integrante es clave, por lo que pidieron a los estudiantes que, si alguien dispone de datos para apoyar las investigaciones, los comparta con la Oficina Jurídica del Plantel para canalizarlos a las autoridades correspondientes.

Asimismo, los planteles rechazaron toda conducta que atente contra la paz y la integridad de la comunidad y reafirmaron su compromiso para continuar como espacios académicos y de convivencia, libres de cualquier acto de violencia o intimidación.

Adicionalmente, llamaron a la comunidad a conservar la calma y a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Universidad.

Reforzamiento de la vigilancia

Al respecto, Arturo Ruiz Ruisánchez, coordinador de Análisis y Concertación de la Universidad Nacional, afirmó que lo más importante es cuidar la salud mental de los alumnos, porque de ello depende que se sientan seguros y en paz.

“Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para disminuir las probabilidades al máximo, con énfasis en la seguridad y en la salud mental de nuestra comunidad”, aseveró, tras aclarar que el reforzamiento de la seguridad no es totalmente efectivo, pero que harán lo que esté a su alcance para que los padres de familia de los alumnos estén seguros de enviar a sus hijos a los planteles de la UNAM.

Admitió que la comunidad está muy temerosa: “están muy nerviosos, están consternados y es normal”. Por ello, la instrucción que se dio desde la Rectoría fue que se dialogara con las comunidades para tomar decisiones en conjunto, y por eso se ha decidido tener clases en línea o declarar paros.

, estas facultades de la UNAM se encuentran en paro

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Ingeniería

Facultad de Arquitectura

Facultad de Artes y Diseño

Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Contaduría y Administración

FES Acatlán

FES Cuautitlán. Además de los cinco CCH

Además de los cinco CCH, estos plantes son los que continuarán las actividades de manera virtual:

Facultad de Química

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias

Facultad de Derecho

Facultad de Economía

Facultad de Odontología

FES Aragón

FES Zaragoza

Escuela Nacional de Trabajo Social