Ricardo Ache: “No canto por modas, soy fiel a lo que siento”

El artista presenta “Duele”, su nuevo sencillo

Habla sobre nostalgia, honestidad y el poder de la música

Por Arturo Arellano

Ricardo Ache se ha consolidado como un artista integral que transmite fuerza y emoción en cada escenario. Su presente está marcado por “Duele”, el tercer sencillo de su próximo EP, una balada compuesta por el reconocido cantautor Carlos Macías, que narra la historia de un amor perdido desde la fragilidad humana y los errores que llevan a la separación.

En entrevista para Diario Imagen, el cantante nacido en Tijuana —cuyo nombre real es Ricardo Hernández Quiñones— compartió los detalles detrás de este nuevo tema, su visión artística y el camino que lo ha llevado a fusionar el mariachi con influencias internacionales “Es un tema con arreglos impecables de los hermanos Noroña y la autoría de Carlos Macías. Llegó en un momento perfecto para lo que soy y vivo ahora. Es una canción con la que la gente se va a identificar: van a bailar, pero también van a reflexionar sobre la letra” dijo.

Ache recuerda que al escuchar “Duele” por primera vez, no sabía quién la había compuesto, pero quedó enganchado de inmediato. Al descubrir que era obra del maestro Macías, todo cobró sentido “Es una gran canción. Tiene esos ritmos que quiero llevar, esos sonidos, esa nostalgia, ese sabor a los ochentas. El maestro Macías incluso me felicitó por lo que hicimos con este tema.”

Para el artista, “Duele” representa un regreso a la música hecha con amor, calidad y dedicación. En sus palabras, es parte de una corriente que valora las letras poéticas y los arreglos cuidados “Parece que estamos regresando a cuando las cosas se hacían con tiempo, siendo más minuciosos. La gente lo sigue buscando, porque el alma y el cerebro distinguen lo bueno de lo malo. Siempre hay nuevos ritmos, pero los sonidos clásicos prevalecen. Por eso ‘Mentiras, el musical’ es un hitazo: aborda la música desde un lugar bello, con mensajes bonitos. Puedes hablar de amor, desamor, nostalgia, sexo… pero de forma poética.”

Ache ha brillado en teatro musical con obras como Mentiras, Mamma Mia, Filomena Maturano y ¿Cómo te va, mi amor?, además de participar en televisión como conductor en México tiene talento y actor en producciones de Telemundo como Betty en New York y Vuelve a mí. Actualmente, forma parte del concepto “Ardidas y Dolidos”, un show íntimo que lo conecta con su público a través de canciones propias y éxitos populares.

Un EP tejido desde la verdad

El próximo EP de Ricardo Ache sigue esta línea de honestidad y profundidad emocional. “Aquí voy”, “Amor, Dolor” y “Duele” ya están disponibles en plataformas digitales, y el cuarto sencillo se lanzará en menos de un mes “La música y las letras están tejidas de acuerdo a mi manera de vivir el amor ahora. Lo tengo que hacer así, defender mi manera de pensar para que la gente vea que es algo honesto. Por eso no canto por modas, soy fiel a lo que siento.” Refirió.

El artista celebra la respuesta del público, que ha conectado con sus temas incluso antes de realizar una campaña de promoción formal “Me emociona poder convocar a la gente para que se acerquen a mi proyecto. Ya tenemos dos fechas confirmadas: el 1 de octubre en 27 Insurgentes Sur y el 19 de octubre en el Festival Quimera en Metepec. Ya me presenté en el programa de Aranza, Noches en vela, y vamos a cerrar el año de forma muy bonita.”

Ambición escénica y sueños compartidos

Ache se describe como alguien tímido fuera del escenario, pero ambicioso al momento de interpretar. Su conexión con el público es emocional y profunda ,“Me dejo llevar por la interpretación que hago en ese momento. Me emociona encontrarme con la gente en un momento bonito.”

Entre sus sueños está el de abrir conciertos para artistas consolidados y realizar colaboraciones. Ya prepara una canción a la medida para presentársela a Carlos Rivera “Ojalá se logre. Ya canté con él en el reality, pero ahora me gustaría repetirlo en nuestras carreras profesionales.”

Con una propuesta que mezcla nostalgia, autenticidad y pasión, Ricardo Ache sigue construyendo una carrera que trasciende géneros y fronteras. Su voz y su visión artística lo colocan como uno de los talentos más honestos y prometedores de la escena musical actual.