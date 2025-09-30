Colegio de Directores de UAEMéx aborda temas estratégicos de la vida institucional

Toluca, Méx.- Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria Conjunta del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) correspondiente al mes de septiembre, presidida por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Durante el encuentro se abordaron temas estratégicos de la vida institucional. Entre ellos destacaron los avances en la habilitación del Sistema Integral de Información Administrativa, los procesos de compra, así como la participación de la institución en la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM), a la que se pidió a los espacios académicos sumarse y acercar a sus comunidades a este importante foro cultural.

De igual manera, se dieron a conocer los resultados del Programa de Becas, detallando los rubros en que fueron asignados los apoyos a la comunidad universitaria.

Por otra parte, la Consejería Jurídica informó sobre las actas circunstanciadas levantadas en los inmuebles que estuvieron en paro, con el objetivo de otorgar certeza jurídica respecto a su estatus de entrega.

Otro de los temas abordados fue la asignación de organismos académicos a las secretarías de la Administración Central, con el propósito de dar puntual seguimiento a las demandas del movimiento estudiantil, en coordinación con los directivos de los espacios universitarios.

Asimismo, se presentaron avances de la estrategia de Comunicación Social Universitaria, la propuesta del Modelo de Salud y Bienestar, así como el reforzamiento de la estrategia de seguridad universitaria, acciones encaminadas a fortalecer la atención integral de la comunidad auriverde.

En su mensaje, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado agradeció y reconoció el trabajo de las y los directores que este mes concluyeron su periodo de gestión, reafirmando el compromiso de su administración para mantener un trabajo corresponsable, cercano y en beneficio de toda la comunidad universitaria.