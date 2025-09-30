Homenaje a Edgar Camacho, talento universitario referente en el ámbito de la novela gráfica

Toluca, Méx.- Por su destacada trayectoria como ilustrador y narrador gráfico, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) rindió un homenaje a Edgar Camacho Gutiérrez, en el marco de la decimoprimera edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México 2025 (FILEM 2025).

En el Foro UAEMéx de la FILEM, acompañada por el director de Publicaciones Universitarias, Jorge Robles Álvarez, y el moderador, Humberto García Neri, la secretaria de Identidad y Cultura de la institución educativa, Cynthia Ortega Salgado, destacó que en esta edición se reconoce la trayectoria de un talento universitario egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño, quien suma importantes reconocimientos nacionales e internacionales, consolidándose como un referente en el ámbito de la novela gráfica para infancias y juventudes.

“Con este homenaje, celebramos la creatividad y excelencia literaria en el mundo de la novela gráfica de Edgar Camacho, quién ha sido galardonado con el Premio Internacional de Novela Gráfica, Espectográfica 2025, otorgado por el Fondo de Cultura Económica, por su obra Sábado Negro”, subrayó.

En este sentido, Ortega Salgado apuntó, retomando las palabras de la escritora Cristina Rivera Garza, que la FILEM invita a las y los mexiquenses, desde una hospitalidad radical, a que reciban en la intimidad la voz de un poeta, la historia de un novelista y el trazo de la novela gráfica, ya que esta feria es para todas, todos y todes.

En tanto, Edgar Camacho mencionó que en su trabajo rescata la cotidianidad y cada una de sus obras está inspirada en momentos específicos de su vida; por ejemplo, su novela gráfica Tiras Camioneras nació del recorrido diario para llegar a trabajar a la Ciudad de México.

“En estos libros cuento mi odisea como toluqueño que no reside en la Ciudad de México, entre el metro, el tráfico y no tener vida prácticamente. Para no enloquecer me puse a dibujar historietas, les tomaba foto y las subía a redes. Así hice dos libros y son un testigo de esa cotidianidad que mucha gente vive día con día”, apuntó.

Finalmente, agradeció el reconocimiento e invitó a la audiencia a consumir cómics y novela gráfica, además de invitar a las personas interesadas en dedicarse a la ilustración a buscar concursos para perseguir sus sueños.

Edgar Camacho es diseñador gráfico, originario de Metepec, Estado de México. Obtuvo el primer lugar en SecuenciArte 2014 de Pixelatl, con su primera obra Summon’s Alley. También resultó ganador del Premio Nacional de Novela Gráfica Joven 2016, con Piel de Cebolla, ahora publicado en inglés bajo el sello Top Shelf. En 2017 recibió el apoyo Jóvenes Creadores del FONCA, con su obra Acacia 22, que fue publicada en Francia con Editions cà el là y en México con el sello independiente Periferia Press. Publicó una serie original en Webtoon Latinoamérica, Gume Gum y recientemente, autopublico su última obra Sábado Negro y resulto ganador del Primer Premio Internacional de Novela Gráfica, Espectográfica 2025, del Fondo de Cultura Económica.