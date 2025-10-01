Se construyeron 100 iglesias católicas en predios irregulares de Benito Juárez

Expansión urbana complica la situación jurídica

Obstáculo para acceder a servicios básicos, realizar mejoras estructurales o recibir apoyos institucionales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina, se enfrenta un fenómeno urbano poco visibilizado: al menos 100 iglesias católicas se encuentran construidas en predios irregulares, según reveló el obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas.

Durante una entrevista reciente, el obispo explicó que muchas de estas iglesias fueron edificadas en zonas populares, ejidales o de alta marginación, donde la necesidad pastoral superó las posibilidades legales de adquirir terrenos regularizados. La situación, aunque no impide el culto, sí representa un obstáculo para acceder a servicios básicos, realizar mejoras estructurales o recibir apoyos institucionales.

“Tenemos más de 100 iglesias en terrenos irregulares. Son capillas que se construyeron con mucho esfuerzo de la comunidad, pero que no tienen escrituras ni certeza jurídica. Esto nos limita para hacer obras, pedir permisos o incluso recibir donaciones”, declaró Elizondo Cárdenas.

La mayoría de estos templos se ubican en colonias como Valle Verde, Avante, Tres Reyes, Tierra Maya y otras zonas periféricas de Cancún, donde el crecimiento urbano ha sido acelerado y, en muchos casos, desordenado. En estas comunidades, la iglesia cumple funciones más allá del culto: es centro de reunión, comedor comunitario, refugio ante huracanes y espacio de contención emocional.

Sin embargo, al no contar con escrituras ni reconocimiento oficial del predio, las parroquias enfrentan dificultades para acceder a servicios como agua potable, electricidad o seguridad estructural. Además, están expuestas a litigios, desalojos o restricciones por parte de autoridades agrarias o municipales.

El obispo hizo un llamado a las autoridades locales y estatales para establecer mecanismos de regularización que permitan dar certeza jurídica a estos espacios. Señaló que muchas de las iglesias fueron construidas hace más de 20 años, con el apoyo de los propios feligreses, y que su permanencia es vital para la cohesión social en zonas vulnerables.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia. Estas iglesias son parte del tejido comunitario. Regularizarlas es reconocer el esfuerzo de miles de personas que han construido su fe en medio de la adversidad”, expresó Elizondo.

Cancún ha enfrentado históricamente problemas de tenencia de la tierra, especialmente en zonas ejidales y asentamientos irregulares. La falta de planeación urbana y el crecimiento poblacional han generado una expansión caótica, donde escuelas, centros de salud e iglesias se levantan sin certeza jurídica.

La Prelatura Cancún-Chetumal ha iniciado un proceso de documentación y diálogo con autoridades agrarias, municipales y estatales para buscar soluciones.

Foros por la libertad religiosa y el respeto

Con el objetivo de fortalecer el respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica entre comunidades de fe, el gobierno de Quintana Roo ha iniciado una serie de foros por la libertad religiosa en distintos municipios del estado. La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Religiosos de la Secretaría de Gobierno, busca generar espacios de diálogo entre autoridades, líderes religiosos y sociedad civil.

El primer foro se llevó a cabo en Cancún, con la participación de representantes de más de 40 asociaciones religiosas, académicos, activistas y funcionarios públicos. El evento abordó temas como el derecho a la libertad de culto, la prevención de la discriminación por motivos religiosos y el papel de las iglesias en la construcción de tejido social.

Durante el foro, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Religiosos, Jorge Aguilar Cheluja, destacó que la libertad religiosa es un derecho constitucional que debe ser garantizado en todos los niveles de gobierno “En Quintana Roo hay más de 1,800 asociaciones religiosas registradas. Todas tienen el derecho de ejercer su fe con libertad, respeto y seguridad. Estos foros buscan fortalecer ese derecho y promover la paz entre comunidades.”

Aguilar Cheluja también subrayó que la diversidad religiosa en el estado es una riqueza que debe ser protegida, especialmente en contextos de polarización social o violencia simbólica.

Uno de los ejes centrales del foro fue el reconocimiento del papel que las iglesias y comunidades religiosas desempeñan en la atención de problemáticas sociales como la violencia familiar, el consumo de drogas, la pobreza y la migración. Líderes evangélicos, católicos, adventistas, judíos y de otras denominaciones compartieron experiencias de trabajo comunitario, mediación de conflictos y acompañamiento espiritual.

“La fe no divide, la fe une. En nuestras comunidades trabajamos todos los días por la paz, por la reconciliación y por el bienestar de las familias”, expresó el pastor Rubén López, representante de la Alianza Evangélica de Quintana Roo.

Los foros también incluyen talleres sobre derechos humanos, legislación religiosa, prevención de discursos de odio y estrategias para fomentar el respeto en espacios públicos, escuelas y medios de comunicación. Se busca que los participantes repliquen estos contenidos en sus comunidades, generando una red de promotores de la libertad religiosa.

La Secretaría de Gobierno anunció que los próximos foros se realizarán en Playa del Carmen, Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, con el objetivo de cubrir todo el estado antes de finalizar el año.

Organizaciones como México Unido por la Libertad Religiosa y Red Interreligiosa por la Paz han reconocido el esfuerzo de Quintana Roo como un modelo replicable en otras entidades del país. Señalan que, en un contexto de creciente intolerancia y polarización, es urgente promover espacios de encuentro y respeto “La libertad religiosa no es solo un derecho individual, es una base para la convivencia democrática. Celebramos que Quintana Roo esté dando este paso”, expresó la activista Mariana Gómez durante el foro.