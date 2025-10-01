Convoca Mara Lezama a sumar voces para la Reforma Electoral

La ciudadanía, al centro de las decisiones

Quintana Roo, pieza clave para equilibrar la visión nacional en la transformación democrática

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa consideró de suma importancia la participación de las y los quintanarroenses en las audiencias públicas sobre la propuesta presidencial para una reforma electoral, en donde se fortalece la voz del pueblo, “porque solo escuchando a la gente se logran verdaderas transformaciones sociales, y entonces se gobierna por el pueblo y para el pueblo.

Con la presencia del Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, la gobernadora Mara Lezama afirmó que este ejercicio democrático que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum pone en el centro de las decisiones la voz del pueblo, de mexicanas y mexicanos que por muchos años anhelaron un espacio donde participar y ser escuchados.

“Hoy estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia demócratica de nuestro país que, sin lugar a duda, a través de este ejercicio de participación ciudadana, un pilar de la Cuarta Transformación, llevará a la consolidación del nuevo marco jurídico y político de nuestro sistema electoral” expresó la Gobernadora.

Asimismo, la titular del Ejecutivo explicó que en este momento histórico en el que se construyen nuevas bases para la democracia y de participación ciudadana se abordarán temas de suma importancia para el sistema electoral mexicano y que tienen que ver con las libertades políticas, la representación del pueblo, la justicia electoral, los modelos de comunicación política, la democracia participativa y el sistema de partidos.

Por ello, citó que integrarse a las audiencias públicas, escuchar a 20 expertos y expertas locales, así como sumarse a los debates en la materia es parte de nuestra responsabilidad ciudadana y crucial para lograr la prosperidad compartida, garantizando que todas las regiones del país estén representadas en la Iniciativa.

La población beneficiada indirectamente es de 1.9 millones de habitantes, de acuerdo con el censo de 2020, y a nivel nacional más de 126 millones de mexicanas y mexicanos.

Por su parte, el Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, agradeció la asistencia de las y los quintanarroenses a este evento que superó las expectativas, y destacó el apoyo de la gobernadora Mara Lezama, la mejor evaluada y querida por la gente, “y eso solo se logra con trabajo político y cercanía con la gente”.

Explicó que aquí inicia la primera audiencia pública para la Reforma Electoral, planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo eje es modernizar las reglas del juego democrático, reducir gastos, aumentar la representatividad, garantizar que la confianza ciudadana vuelva a ser el motor de la vida pública con mayor transparencia en las jornadas electorales.

Añadió que esta iniciativa se presentará en enero de 2026 y, para construirla, el gobierno federal ha decidido abrir un proceso inédito: audiencias públicas en las 32 entidades del país. Afirmó que muy probablemente en febrero ya se tendrán las propuestas que podrán ser encontradas en la plataforma reformaelectoral.gob.mx

Para ello, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral recorre cada estado para escuchar a especialistas, académicos, organizaciones sociales y ciudadanía organizada. Se trata de una consulta que no se limita a lo técnico ni a lo político, sino que busca integrar visiones diversas y regionales.

Entrega MLE el Parque 4 de Marzo, rescatado

Chetumal.- Para el bienestar de casi 2 mil familias de la colonia 8 de Octubre, la gobernadora Mara Lezama Espinosa les entregó el rescatado y remodelado parque 4 de Marzo a través del programa “Que Brille Chetumal”, al que se sumaron jóvenes del Colegio de Bachilleres.

“Hacemos que estos espacios vuelvan a brillar para que las niñas, los niños, los adolescentes, las mamás, puedan tener un lugar seguro para la convivencia familiar, la construcción de comunidad y generar armonía social”, expresó la titular del Ejecutivo.

El rescate y remodelación del parque incluyó la pintura de murales por parte del artista chetumaleño Gerardo Barragán, quien plasmó lo que somos. Como parte de las obras se rehabilitaron las bancas, se pintó el exterior y el interior, se dotó de iluminación, que era fundamental.

Se trabajó en jardinería, colocaron botes de basura y se dotó de internet.

Mara Lezama pidió que estas instalaciones se usen, pero también que se cuiden. Agradeció el trabajo del equipo del Gobierno del Estado que hizo posible el rescate de este espacio público.

Acompañaron a la Gobernadora el director general del Colegio de Bachilleres, Jorge Carlos Aguilar Rodríguez, así como el Oficial Mayor José Adrián Díaz Villanueva.