Buscan demolición de condominio Adamar en zona costera de Tulum

La Profepa inicia proceso legal

Fue construido en terrenos que forman parte del sistema de humedales y manglares protegidos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha iniciado el proceso legal para la demolición del desarrollo inmobiliario Adamar Solimán, ubicado en la zona costera de Tulum, por violaciones graves a la legislación ambiental. El proyecto, promovido por la empresa Inmobiliaria Adamar S.A. de C.V., fue construido en terrenos que forman parte del sistema de humedales y manglares protegidos por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley de Vida Silvestre.

Según información oficial, el desarrollo carece de autorización en materia de impacto ambiental y se encuentra dentro de un ecosistema considerado Área Natural Protegida. La Profepa realizó inspecciones en el sitio y determinó que la construcción afectó directamente el manglar, lo que constituye una infracción grave que amerita la restitución del ecosistema.

Durante los recorridos de inspección, personal de la Profepa documentó la remoción de vegetación de mangle, relleno de humedales y construcción de infraestructura sin permisos federales. El predio se ubica en la región de Punta Solimán, una zona de alta sensibilidad ecológica que forma parte del corredor costero entre Tulum y Akumal.

La dependencia federal notificó a la empresa sobre la clausura total temporal del proyecto y ordenó la demolición de las estructuras construidas, así como la restauración del sitio. El procedimiento se encuentra en etapa de ejecución, y se espera que en las próximas semanas se inicie el desmantelamiento físico del complejo.

Organizaciones como Selva Maya SOS y Centinelas del Manglar celebraron la decisión como un precedente importante en la defensa del territorio “Este tipo de desarrollos violan sistemáticamente la ley y destruyen ecosistemas que tardan décadas en recuperarse. La demolición de Adamar Solimán es una señal de que la impunidad ambiental no puede seguir”, señaló Mariana Bellot, activista local.

Por su parte, habitantes de la zona expresaron preocupación por el avance de proyectos inmobiliarios que no respetan los límites ecológicos ni consultan a las comunidades. En años recientes, Tulum ha enfrentado una expansión acelerada que ha puesto en riesgo sus selvas, cenotes y humedales.

La Ley General de Vida Silvestre prohíbe expresamente la remoción de manglares y humedales sin autorización, y establece sanciones que incluyen la demolición de obras, multas millonarias y la restitución ambiental. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que los manglares tienen protección reforzada por ser considerados bienes de la nación.

Este caso se suma a otros procedimientos similares en Quintana Roo, como el desmantelamiento de estructuras en Punta Nizuc y la clausura de obras en la zona de Tajamar, en Cancún. La Profepa ha intensificado sus operativos en la región ante el aumento de denuncias ciudadanas y el crecimiento desordenado del turismo inmobiliario.

Medio mdd para proteger tortuga marina

Con el objetivo de fortalecer la conservación de la tortuga marina en el Caribe Mexicano, el gobierno de Quintana Roo, en coordinación con organismos internacionales, destinará medio millón de dólares para proteger el corredor biológico de Xcacel-Xcacelito, uno de los santuarios más importantes para esta especie en el país.

El recurso forma parte de un fondo de 1.5 millones de dólares asegurado para la gestión de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el estado durante los próximos tres años. La inversión será canalizada a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), con financiamiento del Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund) y la cooperación alemana KfW.

El proyecto en Xcacel-Xcacelito se basa en el modelo de “Edu-Santuario”, que va más allá de la protección pasiva. Este enfoque promueve la educación ambiental, el aprendizaje activo y el disfrute responsable de los recursos naturales. Durante la temporada 2025, se han protegido más de 10 mil nidos de tortuga marina en esta zona, lo que exige un sistema estricto de visitación para evitar la sobrecarga del ecosistema.

José Juan Domínguez, director de la Conanp en la región centro del Caribe Mexicano, explicó que el objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades técnicas para gestionar el corredor biológico transversal Santuario de la Tortuga Marina Xcacel–Xcacelito “Este corredor es vital para la reproducción de la tortuga marina y para la salud del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Protegerlo es proteger la vida marina de toda la región.”

Además de Xcacel-Xcacelito, otros proyectos beneficiados por el fondo incluyen el Corredor Chacmochuch-Manatí en la zona norte y la Gestión Transfronteriza en la Bahía de Corozal/Chetumal, en el sur. Estas iniciativas buscan conservar ecosistemas compartidos con Belice, Guatemala y Honduras, reforzando el papel de Quintana Roo como líder regional en conservación marina.