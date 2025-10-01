Amplía Conapesca veda de camarón en Quintana Roo, Campeche, Tabasco

Publicación en Diario Oficial de la Federación

Se estableció que concluirá a las 18:00 horas del próximo 15 de octubre

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), amplió la veda de todas las especies de camarón en el Golfo de México y Mar Caribe, desde la franja costera frente a los estados de Campeche y Tabasco y en los caladeros de Contoy, Quintana Roo.

En la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) se indica que esta medida fue tomada con base en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) para favorecer el aprovechamiento responsable y sostenible de este importante recurso pesquero.

Por ello, el periodo de prohibición quedó establecido de la siguiente manera:

De las 00:00 horas del 1 de junio y hasta las 18:00 horas del 15 de octubre en la franja costera frente a los estados de Campeche y Tabasco.

A partir de las 00:00 horas del 1 de junio a las 18:00 horas del 15 de octubre en la zona de los caladeros de Contoy, en Quintana Roo.

La Conapesca reiteró el llamado a respetar los periodos de vedas para fortalecer la conservación de los recursos acuáticos, de ahí que mantenga activa la línea telefónica 669 915 6913 durante las 24 horas, de los 365 días del año, para recibir denuncias sobre la pesca ilegal o malas prácticas en las zonas referidas.

Razones de la ampliación

El documento señala que la decisión responde al estado poblacional del camarón rosado en la Sonda de Campeche, con el objetivo de:

Proteger los picos de reproducción.

Favorecer el crecimiento de los reclutas.

Permitir que, al finalizar la veda, se capture camarón de tallas comercialmente más favorables.

Asimismo, el esquema de veda busca diferenciar espacial y temporalmente la pesca, manteniendo estables las capturas en sistemas lagunarios y favoreciendo la obtención de camarón de línea en zonas marinas, que tiene un mayor valor en el mercado.