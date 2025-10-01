Desmantelan red de fraude inmobiliario que operaba a través de las redes sociales

Con contratos falsos y notarios simulados

Los implicados, Luis Fernando “N” y Christopher “N”, enfrentan al menos 22 carpetas de investigación

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha desmantelado una red de fraude inmobiliario que operaba principalmente a través de redes sociales, captando víctimas con ofertas de propiedades hasta 50% por debajo de su valor comercial. Los implicados, identificados como Luis Fernando “N” y Christopher Mahanaim “N”, enfrentan al menos 22 carpetas de investigación y pérdidas estimadas en más de 12 millones de pesos.

Los defraudadores se promocionaban como asesores legales y facilitadores de inversión en bienes inmuebles adjudicados o en proceso de recuperación judicial. Para generar confianza:

– Mostraban el exterior de propiedades supuestamente disponibles.

– Firmaban contratos privados de mediación inmobiliaria ante notarios falsos.

– Utilizaban empresas inmobiliarias inexistentes para respaldar sus operaciones.

Una vez firmado el contrato, las víctimas realizaban transferencias bancarias con la promesa de recibir el inmueble en un plazo de seis meses. Sin embargo, al consultar el Registro Público de la Propiedad, descubrían que los inmuebles no estaban vinculados a ningún juicio mercantil ni civil y que los estafadores no tenían derechos sobre ellos.

Una mujer de 65 años transfirió 450 mil pesos tras firmar un contrato ante notario, creyendo que adquiriría una propiedad recuperada. La entrega prometida para febrero de 2025 nunca se concretó, y la víctima presentó su denuncia en mayo. La investigación reveló que el inmueble no estaba en litigio ni adjudicación, y que los imputados no tenían relación legal con el bien.

El fiscal general Raciel López Salazar exhortó a la ciudadanía a verificar la legalidad de cualquier operación inmobiliaria antes de invertir. “Si tienen dudas, pueden acudir a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Siempre es mejor consultar a las autoridades para evitar ser víctimas de fraude”, declaró.

Además, el Registro Público de Quintana Roo ha implementado una alerta inmobiliaria para prevenir despojos y fraudes, especialmente en municipios como Benito Juárez, Bacalar y Tulum, donde se han detectado desarrollos ilegales y ventas sin permisos.

Desarticulan red de narcomenudeo

En una acción coordinada entre fuerzas estatales y federales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo realizó tres operativos simultáneos en los municipios de Othón P. Blanco (Chetumal) y Tulum, con el objetivo de desarticular puntos de venta de droga al menudeo. El resultado: 10 personas detenidas, diversas sustancias aseguradas y tres inmuebles bajo resguardo judicial.

Los operativos se llevaron a cabo el 29 de septiembre de 2025, en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), policías municipales y agentes de investigación. Las acciones se centraron en:

Chetumal (Othón P. Blanco)

– Ubicación: Colonia Centro, avenida Lázaro Cárdenas.

– Asegurado: Cocaína, cristal, marihuana, cocaína en piedra, cámaras de videovigilancia, armas blancas y un objeto con características de arma de fuego.

– Detenidos: Ocho personas, identificadas como Oswaldo Guadalupe “N”, Arlene Margely “N”, José Cruz “N”, Juan Manuel “N”, José Benjamín “N”, Abimael “N”, Jazmín del Carmen “N” y María Esther “N”.

Tulum

– Ubicación: Colonia irregular 2 de Octubre.

– Primer cateo: Marihuana y objetos para comercialización de droga.

– Segundo cateo: Hierba seca y sustancia granulada con características de marihuana y metanfetamina.

– Detenidos: Manuel Jesús “N” y Ana Leydi “N”, con dosis de cocaína, metanfetaminas y marihuana.

Los inmuebles fueron asegurados con sellos oficiales y los indicios levantados por peritos especializados para integrar las carpetas de investigación.

Las 10 personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia permanente para combatir el tráfico de drogas en zonas urbanas y turísticas del estado.