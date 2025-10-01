Fallas de semáforos generan caos en las vialidades de Cancún

B) Riesgos para automovilistas y peatones

Pese al anuncio de modernización, continúan fallas en la Chichén Itzá, la López Portillo y Ruta 5

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Los semáforos descompuestos en Cancún se convirtió en un problema constante durante la temporada de lluvias, generando caos vehicular y riesgos para automovilistas y peatones.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito Municipal, las fallas se deben a la antigüedad del sistema, instalado hace más de 20 años, y a la filtración de agua en los circuitos eléctricos.

El gobierno municipal, encabezado por Ana Paty Peralta, anunció que se destinarán 35 millones de pesos en la modernización de los equipos, con prioridad en las avenidas principales. Empero las fallas en la Avenida Chichén Itzá, la López Portillo y la Ruta 5, entre otras, reflejan lo contrario.

Un problema en horas pico

Vecinos de la Supermanzana 23 y de la Avenida Tulum señalaron que es común encontrar semáforos apagados en horas pico, lo que complica aún más la circulación. “No hay agentes suficientes y todo se convierte en desorden”, expresó Carlos Méndez, residente de la zona.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) también urgió a resolver esta situación, pues los desperfectos afectan la movilidad de turistas y el traslado de mercancías. Por su parte, la asociación Ciudadanos por la Movilidad indicó que Cancún necesita tecnología semafórica más resistente a las lluvias y con mantenimiento preventivo constante.

En tanto, habitantes de las avenidsa Kabah y López Portillo coincidieron en que las fallas son recurrentes. “Pasan semanas sin que los arreglen y los accidentes son más frecuentes”, comentó la señora Teresa Hernández.

Las autoridades municipales adelantaron que en los próximos meses se iniciará con la sustitución de los equipos más deteriorados, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en toda la ciudad.

Van y vienen administraciones y no hay solución

En diferentes administraciones municipales en Benito Juarez, diversas empresas se encargaron del mantenimiento y modernización del sistema semafórico sin éxito, ya que casi siempre en Cancún son obsoletos durate la lluvia.

En 2019 el Ayuntamiento de Benito Juárez informó que la empresa Semáforos de México S.A. de C.V. participaba en trabajos de rehabilitación.

En años anteriores se mencionó también a Semáforos de Cancún S.A. de C.V., dedicada a instalación y mantenimiento.

Actualmente (administración 2021–2024 con Ana Paty Peralta), los reportes oficiales hablan de un programa de modernización con recursos municipales, que al momento sólo es una «promesa» ante el caos que genera los semáforos descompuestos.