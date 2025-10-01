Denuncia la diputada Dionicia Vázquez a falsos servidores públicos en Tultepec

Acusa a Francisco Cabrera Ocampo

Tultepec, Méx.- La diputada federal Dionicia Vázquez denunció una serie de estafas realizadas por un grupo encabezado por Francisco Cabrera Ocampo, quienes se hacían pasar por servidores públicos en este municipio.

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que los falsos gestores solicitaron dinero a madres solteras y ciudadanos bajo la promesa de acceder a viviendas y apoyos federales que nunca se concretaron.

Dionicia Vázquez dijo que ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aportando pruebas para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables.

Señaló que esta red ha operado desde 2013 en varios estados del país y utilizaba documentación falsificada, logotipos oficiales e incluso papelería con su nombre para dar apariencia de legitimidad.

La diputada reveló que más de mil personas han sido afectadas en municipios mexiquenses como Tultepec, Ecatepec, Coacalco y Tecámac, así como en entidades como Chiapas, Colima y Jalisco.

También advirtió que entre los involucrados se encuentra Margarita N, ex colaboradora de su oficina de enlace legislativo, quien presuntamente facilitó la operación de la red en complicidad con Cabrera Ocampo.

Finalmente, la legisladora federal hizo un llamado a las víctimas para que denuncien y reiteró que ningún diputado o servidor público puede condicionar beneficios sociales ni cobrar por programas federales, los cuales son completamente gratuitos.