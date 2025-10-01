El PRI se opone a la modificación de la Ley de Amparo: Cristina Ruiz

“Significaría un retroceso histórico”

Toluca, Méx.- La modificación a la Ley de Amparo impulsada por Morena representa una estrategia más del gobierno para centralizar la toma de decisiones en el Poder Judicial, subordinando la justicia al criterio político, advirtió la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Cristina Ruiz Sandoval.

La senadora respaldó a la dirigencia nacional del PRI al subrayar que la figura del Amparo es reconocida internacionalmente como una garantía de protección de derechos frente a posibles abusos, tanto individuales como colectivos. Por ello, su debilitamiento significaría un retroceso histórico y una pérdida de resguardo para las y los mexicanos.

Advirtió que la propuesta de Morena dejaría en estado de vulnerabilidad a los ciudadanos, sometiéndolos al criterio político de jueces impuestos por el gobierno en la mal llamada “elección judicial”, que en realidad fue una simulación cargada de dedazos y acuerdos cupulares.

Ahora, con esta reforma, Morena busca dar el último paso hacia el control absoluto del Poder Judicial. Bajo el argumento de agilizar los tiempos de sentencia, lo que en realidad pretende es abrir la puerta a decisiones dictadas desde el poder, dejando sin defensa a quienes hoy recurren al amparo para detener abusos: desde detenciones arbitrarias hasta la suspensión de obras que afectan al medio ambiente o la protección de trabajadores despedidos injustamente.

“Querer controlar aún más los procesos judiciales es parte del objetivo de instaurar un régimen autoritario, una dictadura disfrazada de democracia, que se parece cada vez más a una narco-dictadura basada en el miedo y la amenaza”, consideró Ruiz Sandoval.

Por ello, el PRI reitera que se opondrá con firmeza a esta reforma y desplegará una campaña decidida en territorio, universidades, medios de comunicación y a nivel internacional. El objetivo será claro: defender el derecho de los mexicanos a contar con un Amparo libre, independiente y efectivo, que proteja sus libertades frente a los abusos del poder.

“El PRI no permitirá que se borre de un plumazo el derecho más importante de los mexicanos frente al abuso de autoridad. Defenderemos las libertades ciudadanas, porque sin justicia independiente, México corre el riesgo de convertirse en un país sometido al miedo y al autoritarismo”, finalizó.