Llamado de Eduardo Villaseñor a derrotar juntos las injusticias

Trabajo para empoderar a la familia

Naucalpan, Méx.- “Con cargo o sin él, con partido o sin él, aquí lo importante es servir a la ciudadanía y no servirse de ella. En la medida de nuestras posibilidades seguiremos trabajando para el desarrollo de las familias. Debemos derrotar la injusticia social.

Así lo expresó el empresario Eduardo Villaseñor, luego de hacer un llamado a los tres órdenes de gobierno para buscar soluciones que favorezcan al pueblo de México.

«Es muy fácil decir que se trabaja para el empoderamiento de las familias, pero la realidad es otra. Aún hay mucho que hacer para y por nuestro público y no dudo que juntos, sociedad y gobiernos logremos la justicia social que demandamos», dijo.

El también luchador social adelantó que en breve presentará un programa definido y debidamente estructurado, para facilitar a las y los mexiquenses las bases encaminadas para si empoderamiento y así «salir del bache que por décadas nos ha agobiado», puntualizó.

Por otra parte, el ex legislador federal dejó en claro que «hoy es el momento de demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Quienes hemos demostrado salir adelante ante cualquier adversidad y ésta no es la excepción», abundó.

Eduardo Villaseñor concluye: «Pronto volveremos por el camino correcto en favor de nuestras familias».