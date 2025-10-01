El gobierno de Tlalnepantla recupera espacios deportivos: Raciel Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Dos canchas de usos múltiples fueron recuperadas en el Deportivo Caracoles, como resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades municipales e iniciativa privada para ofrecer a las y los habitantes, espacios dignos en los que puedan realizar actividades físicas y reconstruir el tejido social. El presidente municipal Raciel Pérez Cruz indicó que la coordinación entre empresas como AT&T y Comex, en alianza con el proyecto Blue Women Pink Men, permitió la rehabilitación integral de estas canchas que serán utilizadas por las y los usuarios de este deportivo que acuden a ejercitarse y tener un momento de sano esparcimiento y convivencia.

El Alcalde apuntó que Tlalnepantla es un municipio con importante diversidad económica y reconoció que la mayoría de las empresas ubicadas en la demarcación, desarrollan compromiso y responsabilidad social, ejemplo de ello son Comex y AT&T, quienes han participado en otras acciones que benefician a las y los vecinos.

“Lo que pretendemos es que entre ciudadanas y ciudadanos se derriben esas barreras que luego se provocan en las comunidades; la entrega de estas canchas deportivas son un paso importante para que aquí se concrete la convivencia, la confianza y se establezcan lazos para que todos puedan realizar su activación física”, expresó.